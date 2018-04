MOSCOU, le 6 avril. /TASS/. Député à la Douma de la région de Saratov, le premier замруководителя de la faction « Russie Unie » Nikolaï Pankov TASS a rapporté que militaire de la recherche scientifique de base dans la ville de Шиханы dans la région de Saratov n’a jamais été manipulé des armes chimiques.

Voir aussi







L’affaire Скрипаля: la réaction de Londres, la position de Moscou et diplomatiques conséquences



Comme l’a rapporté vendredi le journal The Times, le renseignement britannique affirmeque la substance, qui, selon la version de Londres, empoisonné un ex-colonel du GRU Sergei Скрипаля et sa fille Julie, a été effectuée, l’. À ce sujet, selon la publication, les représentants des agences de renseignement britanniques ont informé sur la spéciale de textes d’orientation de la réunion des alliés du Royaume-Uni. Selon le journal, le but de cette réunion était de « convaincre les leaders mondiaux dans le fait que l’intoxication de la peine de Moscou » et que « substance chimique « Débutant » a été produit sur le sujet Шиханы dans le sud-ouest de la Russie ».

« Шиханы municipal de l’éducation, qui est inclus dans Балаковский district de la région de Saratov, c’est ma circonscription », a déclaré Pankow. « La dernière fois entendu parler des militaires, l’alors, quand la Russie a commencé le processus de destruction des armes chimiques, il a été il ya 20 ans », a – t-il ajouté. « Dans ma circonscription n’a jamais été stocké des armes chimiques », a souligné le député.

À cet égard, les Punks a exprimé sa confiance dans le fait que « toute la guerre de l’information contre la Russie dans le cadre de l’affaire Скрипаля – confectionnés épisode ». « Aujourd’hui, même les pays qui s’étaient subordonnés [le premier ministre Britannique] Thérèse Mae et les états-UNIS demandent que leurs tromper, estime de stratégies. – Par conséquent, l’Angleterre furieux jabs dans les points où se trouvaient nos unités ».

« Avec le même succès qu’ils pourraient appeler de la RDA, où se trouvaient nos troupes, et d’autres pays. C’est le délire. La vérité dans tous les cas il sera prouvé », a conclu le Pankow.

Voir aussi

L’affaire Скрипаля: la réaction de Londres, la position de Moscou et diplomatiques conséquences

Kossatchev a appelé блоковое le vote des pays de l’Ouest de l’affaire Скрипаля un coup à la réputation de l’OIAC

Le plus riche de la fédération de RUSSIE: Londres utilise de l’OIAC pour confirmer ses conclusions Salisbury