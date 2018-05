Le député de Yakoutie vérifie la pollution de deux rivières aux eaux usées de l’entreprise

IAKOUTSK, le 10 mai. /TASS/. Le ministère de la protection de la nature Yakoutie le début de la vérification après la contamination de deux rivières sur le territoire de la Алданского quartier, qui s’est produite à cause de la reprise des rejets d’eaux usées d’or de la société. Cela a été rapporté jeudi le service de presse de l’office.

« À l’issue de la vérification a révélé que, en conséquence, d’améliorer le niveau de l’eau (inondations) dans le colon socit anonyme de type FERM « СахаГолдМайнинг » (inclus dans le groupe PAO « le plus Haut » (GV GOLD) y a eu rupture de bord de décantation sur le site de secours, à la suite de laquelle sont réinitialisées contaminés par des eaux usées dans la rivière Grand Куранах avec la poursuite de leur entrée dans la rivière Селигдар », – dit dans le message.

Comme l’a expliqué TASS Алданском le comité de la protection de la nature, l’incident s’est produit dans le village de Bas Куранах. « Se déroule l’enquête administrative. Allons faire appel à des spécialistes Wimbledon et hydrologues. Les résultats de l’examen jusqu’à ce que n’est pas » – a déclaré le représentant de la commission.

PAO « le plus Haut » (GV Gold) est dans le Top 10 des entreprises aurifères de la Russie. Propriétaire de cinq combinats miniers nationaux, a plus de 15 extractives et de permis d’exploration. Mène des activités sur le territoire de la Yakoutie et de la Rgion d’irkoutsk.