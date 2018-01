Le député demande au chapitre de la Mep pour évaluer la légitimité de travail притравочных stations de la fédération de RUSSIE

MOSCOU, le 29 janvier. /TASS/. Le président du comité de la Douma d’etat sur les ressources naturelles, la propriété et les relations foncières Nicolas Nikolaev (la faction « Russie Unie ») a envoyé une demande au ministre des ressources naturelles et de l’écologie de la fédération de RUSSIE Sergueï du Don, dans laquelle il demande d’évaluer sur le sujet de la légalité de l’activité de stations d’essai sur la formation des chiens de chasse, d’où provient le притравка.

Auparavant, la Douma a adopté une loi sur l’interdiction de contact притравки dans la fédération de RUSSIE, mais le document a été rejeté par le Conseil de la Fédération, où ont estimé qu’il peut nuire à la chasse de l’industrie. Pour surmonter les divergences a été créé une commission de conciliation de députés et de sénateurs, qui la semaine dernière a pu arriver à un cadre conceptuel à un accord sur le texte.

« Je vous demande de donner une estimation du ministère au sujet de la légitimité de cette activité ainsi que de sensibiliser, avec des représentants des associations et de la communauté des affaires dans ce domaine afin d’informer sur les dispositions du code Pénal de la fédération de RUSSIE », – a déclaré dans une lettre de Nikolaev, dont la copie est chez TASS.

Nikolaev a noté que, selon les informations dans la cible думском comité de l’information de la société civile, en Russie, on compte 152 de la station d’essais de formation de chiens de chasse, mais, selon les sociétés de protection des animaux, dans des centaines de fois plus. « Sur ces stations s’effectue sur une base commerciale притравка un chien de chasse, ce qui est confirmé par la publicité de ce type de service en ligne », écrit le député.

Toutefois, il rappelle, l’article 245 du code PÉNAL prévoit la responsabilité des mauvais traitements de l’animal, dans le but de causer de la douleur et (ou) de la souffrance, ainsi que des hooligans ou des motifs égoïstes, entraînant sa mort ou des dommages corporels. Le chef de la commission a attiré l’attention que la règle s’applique depuis 1996, et prévoit des sanctions d’emprisonnement pour une durée de 3 à 5 ans.

« Compte tenu de ce qui précède, l’existence de ces stations d’essai est en contradiction avec la législation de la fédération de RUSSIE et les activités de притравке est illégale », conclut le Nikolaev.

La fois des politiques a indiqué qu’adopté par le Parlement la loi sur l’interdiction de contact притравки « introduit des dispositions permettant de mettre en œuvre la préparation et la formation des chiens des chiens de chasse en conformité avec la législation en vigueur et de ne pas permettre l’apparition de la composition de l’infraction prévue par le code PÉNAL de la fédération de RUSSIE (dans la partie la cause de la douleur et de la souffrance, et la mort des animaux et d’obtenir les mutilations) grâce à l’obligation de la présence de l’enveloppe entre les chiens des chiens de chasse et les animaux sauvages ».

Convenue par les députés et les sénateurs

Dans une conversation avec un journaliste TASS Nikolaev a raconté que les membres de la commission sont parvenus à un consensus sur trois de ses dispositions de fond. « Tout d’abord, nous déterminons que toute la formation de chien n’est pas seulement ne doit pas être mauvais traitements, mais ne pas leur causer des dommages physiques », a – t-il.

Deuxièmement, selon le jour, « maintenant, l’interdiction de contact притравки ne concerne pas seulement les animaux sauvages, mais de tous les autres », a poursuivi le député. « Nous savons qu’il y a des cas d’utilisation pour притравки les animaux de compagnie. Cela nous fait élargissons les restrictions précédemment adopté par la loi », – at-il expliqué. En outre, les députés et les sénateurs ont convenu que font sortir de sous l’action de la loi des veneurs d’oiseaux, car pour eux, ces normes ne sont pas à jour.

Dans la Douma d’etat « n’est absolument pas d’accord avec les propositions des collègues de Совфеда autoriser de contact притравку норных chiens de moins de 1 an », un bordereau de Mykolaïv. « Pensons que cela violerait le concept du projet de loi et créerait une faille. Heureux que lors de la deuxième réunion de la commission de conciliation collègues ont retiré cette demande », dit – il.

Simultanément, le président de la commission estime nécessaire de procéder à la vérification de toutes les испытательно de formation des stations pour les chiens de chasse. « L’article 245 du code PÉNAL de la fédération de RUSSIE n’a pas été annulé, et toute la cruauté envers les animaux doit être pénalisé », – dit-il. « Испытательно-stades d’entraînement de leur appellent de l’association des éleveurs de chiens, mais nous pensons que toutes ces stations – притравочные, испытательно-entraînement – doivent passer le test de », – a confirmé le député.

« Nous voyons que sur ces postes des animaux sont utilisés pour le soudage притравки, et cela relève de l’article pertinent du code PÉNAL de la fédération de RUSSIE, a déclaré Nikolaev. – De plus, cela se fait dans le propre intérêt ». Il a attiré l’attention, que, après l’adoption de la loi de tout contact притравка sera interdite, comme c’était prévu à l’origine. « Il est important que nous n’abandonnerons pas un iota de cette position », a conclu le député.