Le député propose de faire Rosatom fédéral de l’opérateur sur les déchets dangereux

Le stockage du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/.Le député de la Russie a préparé un amendement à la législation en vigueur, selon lequel la société « Rosatom » peut devenir fédéral de l’opérateur des déchets dangereux. Rapporte vendredi le service de presse du ministère.

« Cette décision a été prise compte tenu du succès de l’expérience de Rosatom, dans la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, ainsi que de la disponibilité de la technologie moderne intégrée de la circulation particulièrement des déchets dangereux lorsque avancées de gestion et de production de l’infrastructure », – cité dans le message, les mots, directeur adjoint du département des politiques publiques et de la réglementation en matière de protection de l’environnement Paul Мальчикова.

Le ministère a préparé un amendement à la loi Sur la société de l’énergie atomique « Rosatom » et à la loi Fédérale Sur l’élimination des déchets de production et de consommation ».

« Préparé par des changements sont nécessaires pour créer un système de gestion des déchets dangereux (y compris toxiques et toxiques), par analogie avec radioactifs, le recyclage qui assure à la société », – a déclaré dans un communiqué de presse.

Le député rappelle que les activités de recyclage des déchets dangereux (classe I et II de danger) jusqu’à ce que « n’a pas séparé de la réglementation ».

Le système actuel de comptabilité des déchets dangereux est basée sur les données des entreprises elles-mêmes, par l’intermédiaire de rapports statistiques. Ce faisant, une information objective sur le volume et la forme des déchets, de la cueillette sur le polygone, disposent que de leurs propriétaires (aujourd’hui полигонное sépulture reste opaque activité, les propriétaires partent souvent de la responsabilité de la dépollution des polygones, notamment par délibérées, les faillites).

« En fait pour les déchets dangereux agit d’un système commercial de leur élimination. Proposé Mep de Russie, le projet de loi implique le développement de partenariats public-privé dans ce domaine, en prévoyant tarifaire de la réglementation des activités dans le but d’assurer un retour sur investissement dans la construction d’installations de gestion des déchets dangereux », – dit dans le message.

Le monopole ne sera pas

Dans Mep soulignent que la proposition d’un schéma de gestion ne conduira pas à la monopolisation du marché. « Les entreprises privées vont travailler comme auparavant, placée sous l’autorité fédérale de l’opérateur », – dit dans le message.

Selon l’Eurodéputé, de la capacité de neutralisation, de recyclage et de placement des déchets de classe I et II menace la Russie n’a pas, à la suite de Росприроднадзор dénonçant illégal d’entreposage de déchets dangereux sur les sites d’enfouissement de déchets solides municipaux.

« Il n’est pas garanti du volume des déchets, l’entreprise ne sera pas intéressé à l’investissement. Dans le cadre de ce nouveau système est créé fédérale schéma de gestion des déchets dangereux, qui prévoit la planification des volumes de traitement sur la base d’une comptabilité réel du volume et de la géographie de leur formation », – a noté les Garçons.

Dans le cadre du projet de loi vise à créer fédéral de l’opérateur de gestion des déchets de classe I et II du danger, de l’approbation autorisé par l’autorité fédérale du pouvoir exécutif de l’ordre des déchets de classe I et II de danger, l’élaboration et l’approbation fédérale de schéma de traitement de ces déchets, comprenant des informations sur les entités ayant une licence appropriée, ainsi que sur les objets de neutralisation et d’élimination des déchets I et II classes de danger .

« Ce faisant, les entreprises industrielles, au cours de l’activité qui se forment déchets de classe I et II de danger doivent neutraliser ces déchets, soit seul, soit de conclure les contrats avec le gouvernement fédéral par l’opérateur. Afin de déterminer le coût des services fédéral de l’opérateur de gestion des déchets de classe I et II de danger est proposé d’appliquer la réglementation tarifaire », – dit dans le message.