Image de la bande dessinée « le Mystère de Coco »

© filmpro.ru

NEW YORK, 4 février. /TASS/. Dessin animé des studios Pixar, « le Mystère de Coco (Coco) a remporté le prix Annie Awards dans la catégorie de base. 45-je suis la cérémonie de remise des prix, réduits le meilleur logiciel d’animation pour participer aux travaux, a eu lieu le samedi à Los Angeles (Californie).

Cette bande de réalisateurs – Анкрича et d’Adrian Molina, racontant traditionnel mexicain fte – le Jour des morts, a déjà été marquée par le prix « Golden globe ». La peinture est aussi nominé pour « Oscar ».

En dehors de la victoire dans la catégorie principale « Meilleur film d’animation », « le Mystère de Coco » a reçu 10 récompenses, dont le prix de la meilleure mise en scène et le scénario.

En plus de la « les Mystères de Coco » sur le titre de la meilleure bande dessinée en 2017 revendiquent également l’animation de la bande « Patron-être une poule mouillée » (The Boss Baby), « Cars 3 » (Cars 3), « le Vilain, j’ai 3 » (Despicable Me 3), « le Capitaine Подштанник: le Premier film épique » (Captain Underpants: The First Epic Movie).

Le meilleur dessin animé, produit d’un studio de cinéma indépendant, est devenu le ruban « Добытчица » (The Breadwinner), raconte la vie de jeune fille de 11 ans en Afghanistan au début des années 2000, sous le joug de la radical de le mouvement des « Talibans » (interdit en RUSSIE).

Dans le monde du cinéma d’animation Annie est considéré comme un indicateur de « предоскаровских » humeurs. Dans la plupart des cas de la bande, décoré d’Annie, finalement reçu et le prix « Oscar » dans la catégorie « Meilleur film d’animation ». 90 de la cérémonie des « Oscars », alloués American academy of motion picture arts, aura lieu le 4 mars de cette année à Los Angeles.