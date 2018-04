МАГАС, le 8 avril. /TASS/. Bande dessinée de la société Walt Disney « le Roi lion » a été transféré à la ингушский la langue. L’objectif principal du projet de conserver la langue maternelle chez les enfants et les jeunes de la république, dit TASS chef de projet, collaborateur culturel et éducatif du centre « Эздел » Anzor Ведзижев.

« Enregistrement sonore rôles ont pris part des hommes qui ont ce genre d’expérience n’ont pas eu la, il est et les étudiants, et les étudiants, et tout simplement des personnes qui, sans frais, à venir dans la culturel et pédagogique du centre d’un mois, jusqu’à ce que marchait tout le travail. Musique partie a chanté aussi, sans frais, les artistes de notre scène, et bien d’organiser son travail et de s’inscrire nous a aidé le réalisateur de doublage de Fonds pour promouvoir le développement de karatchaevo-balkarie de la jeunesse « Эльбрусоид » Rasul Атмурзаев », – a déclaré Ведзижев. Selon lui, « le Roi lion » – le film non seulement est très populaire, mais aussi très instructif donc choisi.

Animax, d’un double de la bande dessinée se tiendra dans les cinémas de la république le 1er mai. Ведзижев a noté que, auparavant, son équipe en collaboration avec Rasul Атмурзаевым a traduit en ингушский langue encore trois de la bande dessinée: « Berck », « le Kid et Carlson », « Mohammed est le dernier prophète ».