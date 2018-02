Le diesel plus cher que l’essence, c’est devenu une réalité: mais pourquoi cette hausse?

Le diesel coûte de plus en plus cher en Belgique. Lundi à la pompe du Makro de Sint-Peeters-Leeuw, le diesel coûtait même (un peu) plus cher que l’essence. La preuve avec ce tweet publié lundi par la Febiac, la Fédération Belge de l’Automobile et du Cycle (voir ci-dessous).

Même chose à la pompe OCTA+ du boulevard du Midi à Bruxelles où le diesel coûte ce mardi 5 centimes de plus que l’essence 95. Comment expliquer ce mouvement à la hausse ?

Het is zover: diesel duurder aan de pomp dan benzine. pic.twitter.com/Di2A7Vy1y6

— FEBIAC (@FEBIAC_nl) 26 février 2018

Jusqu’à présent, le diesel était moins taxé que l’essence. C’est tout simplement pour ça qu’il coûtait moins cher, parce qu’en soi il coûte légèrement plus cher à produire. Il était donc avantagé fiscalement jusqu’à aujourd’hui.

Il y a trois ans, le gouvernement a décidé de taxer progressivement l’essence et le diesel de la même manière. C’était une des mesures du tax shift. Il se trouve qu’on arrive presque aujourd’hui à cette harmonisation. L’essence et le diesel devraient donc de plus en plus coûter quasiment la même chose.

« Ça va devenir plus fréquent. Dans l’absolu, on devrait même arriver à une situation où le diesel pourrait être un tout petit peu plus cher en terme de prix maximum puisque le coût du diesel est légèrement plus élevé que le coût de l’essence », confirme Jean-Pierre Van Dijk, secrétaire général de la fédération pétrolière belge.