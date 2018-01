L’ambassadeur de Russie en Colombie Sergey l’Organisation et le directeur de l’Institut de la L. N. Tolstoï Consuelo González

© Anton Шамшин/TASS

BOGOTA, le 17 janvier. /Corr. TASS Anton Шамшин/. L’ambassadeur de Russie en Colombie Sergey l’Organisation a remis mardi à Bogota médaille de Pouchkine, logiciel de directeur général à but non lucratif non gouvernementale organisation publique de l’Institut de la culture de nom de L. N. Tolstoï Consuelo gonzález pour sa contribution au développement des liens culturels entre la Russie et la Colombie.

« Nous nous sommes réunis ici, à l’Institut de la culture au nom de léon Tolstoï, afin de le remettre au directeur de l’institut de Consuelo gonzález l’attribution de la Fédération de russie, la médaille de Pouchkine. Le décret numéro 475 (Sur l’attribution de l’état prix de la Fédération de russie – env. TASS) a été signé par le président de la Russie Vladimir Poutine en octobre de l’année dernière », a déclaré l’ambassadeur, le remerciant de Consuelo gonzález « pour le travail de rapprochement entre la russie et la colombienne des cultures ». « Je suis sûr que le score élevé de votre travail, présentée par le président Poutine, vous mènera à de nouvelles réalisations et de succès », a ajouté l’ambassadeur de russie.

Selon Koshkina, la médaille de Pouchkine pour la première fois décerné à un citoyen de la Colombie. « Mme Rodriguez a consacré plus d’un quart de siècle, le travail à l’Institut de la culture au nom de léon Tolstoï, qui elle est venue en 1991, au moment de l’effondrement de l’Union Soviétique. Dans cette situation difficile, Consuelo rassemblé les rangs des colombiens, des passionnés et des intellectuels, qui faisaient de leur mieux pour garder l’institut et de l’adapter à la nouvelle réalité », a noté le diplomate.

Au cours de la cérémonie Consuelo Ролригес, à son tour, a remercié « l’ambassadeur de Russie, le corps diplomatique, le peuple de la russie, que nous aimons tant, le président Vladimir Poutine pour l’honneur de porter la médaille de Pouchkine ». Selon elle, l’objectif principal de l’Institut de la culture au nom de léon Tolstoï, fondée en 1944, est le « renforcement de l’amitié, de coopération culturelle entre la Colombie et la Russie au travers des activités de haut niveau ». Organisation en collaboration avec l’ambassade de la fédération de RUSSIE organise une conférence culturelle de la semaine, des concours de poésie, des concerts et des expositions, qui montrent колумбийцам des valeurs culturelles et historiques du peuple russe, a noté Consuelo Ролригес.