Le directeur général des Musées du Kremlin en doute les chances de reprise des échanges culturels avec les états-UNIS

MOSCOU, 4 avril./TASS. Межмузейный échange entre la RUSSIE et les états-UNIS, interrompu en 2010, à peine à reprendre dans le proche avenir en raison de l’aggravation des relations diplomatiques. Une telle opinion dans une interview TASS a exprimé le directeur général des Musées du Kremlin de Moscou Elena Gagarina.

Elena Gagarina: le musée n'est pas un lieu pour селфи

Auparavant, le représentant spécial du président de la Russie sur la coopération culturelle internationale Mikhaïl Chvydkoï, a déclaré que les négociations entre la Russie et les etats-UNIS à propos de la récupération межмузейных les échanges peuvent commencer en mars-avril 2018. Selon lui, l’association Américaine des musées a demandé à la lettre et à la secrétaire d’état des états-UNIS, et au chapitre du MAE de la fédération de RUSSIE à la demande de démarrer les négociations.

« Je crains que, en raison des événements récents, en particulier en raison de l’aggravation des relations diplomatiques, tous ces optimistes à l’idée que son [échange] il sera possible de reprendre, dans un avenir proche ne se réalisent pas », dit – Gagarine, en réponse à la question, il ya des progrès dans les négociations.

Elle a également regretté l’arrêt de travail du conseil Britannique dans la fédération de RUSSIE, avec qui le musée, auparavant, étaient des projets communs.

« Je dois dire que nous avons avec le British council ont été de très bonnes relations. Le conseil a mené ici d’un travail actif au cours des dernières années, grâce à son aide, nous avons réussi beaucoup de projets à réaliser, non seulement à Moscou, mais au royaume-Uni. Mais je crois que les mesures (de la part de la fédération de RUSSIE – env. TASS) ont été prises tout à fait adéquate », dit – Gagarine.

Sur la résiliation du musée des échanges avec les états-UNIS

Межмузейный échange entre la RUSSIE et les états-UNIS a été interrompu en 2010 en raison de la soi-disant affaire de la bibliothèque Шнеерсона, résultant totalement cessé russo-américain de l’échange des pièces, comme les musées russes ont été obligés de renoncer à la participation à des salons sur le territoire des états-UNIS en raison de l’absence de protection contre les réclamations de tiers, en réponse musées américains ont également pris une telle décision.

Bibliothèque Шнеерсона a été fondée au début du XXE siècle, le chef de la communauté любавичских hassids le rabbin Joseph moqué d’isaac Шнеерсоном sur la base de la collection собиравшейся depuis 1772. Ses descendants pour compenser la réunion, et aujourd’hui, il comprend 12 milliers de livres et de 50 milliers de rares documents, y compris 381 manuscrit.

À la fin de juillet 2011, le tribunal des états-UNIS a décidé de lancer la procédure de retour de juda religieuse du mouvement ‘Habad loubavitch » environ 12 mille livres et 50 mille rares documents de la collection Шнеерсона stockées en Russie. La RUSSIE n’est pas d’accord avec la décision rendue et a présenté la plainte des états-UNIS sur le retour des sept livres de la collection Шнеерсона. Lors de cette en 2013 de washington, la cour a autorisé écartée aux hassids percevoir le montant de la Russie, développe des amendes de 50 $mille à jour de l’inexécution de la décision de la cour.