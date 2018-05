Les fans du FC « la mer Baltique »

KALININGRAD, le 23 mai. /TASS/. Le directeur général de la région de l’équipe de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) « la mer Baltique » Teimuraz Лепсая sur l’année étendu le contrat avec le club. Sur le briefing a déclaré mercredi aux journalistes le vice-président du gouvernement régional, le président du conseil d’administration du club Alexandre Шендерюк-Жидков.

« Je tiens à remercier Лепсая et son équipe pour le travail au cours de la dernière saison, et de confirmer que Теймуразом Константиновичем pour la saison prochaine, nous prolongeons le contrat et nous attendons de lui des résultats élevés », a déclaré Шендерюк – Жидков.

Le FC « Baltika » a pris la cinquième place au cours du dernier tirage de l’RÉPÉTITIONUNE. « Nous pensons que la cinquième place est un bon résultat, l’un des meilleurs résultats du club depuis le début du siècle, a noté le Шендерюк-Жидков. – Pour la saison prochaine avant la commande pour objectif de prendre la place n’est pas le pire, et de préférence supérieur à la dernière saison ». Le président du conseil d’administration a ajouté que la région attend à la poursuite de la croissance de la commande et ne supprime pas la tâche de la sortie en Fédération de football de la premier league au plus tard en 2020.

Entraîneur-chef et l’équipe

Шендерюк-Жидков a confirmé que « la mer Baltique » ne devienne pas renouveler le contrat avec l’entraîneur principal du club Igor Черевченко, ajoutant que cela consolidé de la décision de la direction du club, les autorités régionales et le spécialiste.

Le directeur général du club Лепсая a remercié l’ancien entraîneur de l’équipe de travail. « Après le dernier match de la saison, nous avons eu des consultations et sont convenus que le club, et il serait plus utile de continuer à travailler séparément », dit – il, a exprimé sa confiance que la poursuite de la carrière Черевченко va se développer avec succès.

Лепсая a également déclaré que le club envisage de plusieurs candidats au poste d’entraîneur de l’équipe. « Nous n’allons pas citer tous les noms, parce que ce ne sera pas correctement par rapport à ceux avec qui nous menons des négociations », a – t-il expliqué, ajoutant que la décision sera prise avant l’été de périodes d’entrainement de l’équipe qui débutera le 15 juin, en Biélorussie.

Le directeur général du club a ajouté que maintenant « la mer Baltique » dans les négociations sur la transition de quelques nouveaux joueurs. « Le public et les journalistes en sont informés, dès que seront mis les autographes sous contrat », a déclaré Лепсая, ajoutant que lors de la prise de décision relative à la conclusion de contrats avec des joueurs sera pris en compte l’opinion du nouvel entraîneur du club.