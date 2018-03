Le docteur qui fournissait des certificats de complaisance à 5 euros sera fixé le 25 avril

Le médecin de Laeken (en région bruxelloise) qui délivrait de faux certificats médicaux comparaissait ce matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Il est poursuivi pour faux et usage de faux. Souvenez-vous, en 2012, lors de reportages radio et télé réalisés à l’aide micro et caméra cachés, ce généraliste avait rempli des certificats de complaisance au cours pseudo-consultations expédiées.

Le médecin hanté par le micro caché

Lors de l’audience, le généraliste a décrit à quel point ces reportages l’avaient hanté durant ces 6 années. Au point de ne plus pouvoir exercer son métier qu’il « pratiquait avec passion »: il est en incapacité de travail depuis un an. Sur le fond de l’affaire, il nie les faits qui lui sont reprochés, prétendant que les visites des deux journalistes avaient duré bien plus longtemps que ce qui est dit dans les reportages télé et radio « entre un quart d’heure et 20 minutes ». Il estime en effet que le montage réalisé par les équipes de la RTBF masque une discussion relative à l’état de santé des pseudo-patients.

L’avocate du médecin demande son acquittement

Interrogé aussi sur le prix de la visite (5 euros), le docteur affirme qu’il a accepté la transaction proposée par la journaliste: « elle m’a dit qu’elle n’avait pas les moyens ». Enfin, concernant l’état d’hygiène déplorable des lieux, le médecin assure qu’il était à l’époque la cible de voyous qui saccageaient régulièrement la salle d’attente de son cabinet.

Sur un plan technique, son avocate Catherine Forget estime que les droits de son client n’ont pas été respectés: « un montage effectué par des journalistes peut-il servir de preuves pour condamner une personne? Monsieur a-t-il bénéficié des droits qu’ils aurait dû avoir comme c’est le cas dans le cadre d’une procédure correctionnelle? » Elle pense que non et qualifie les preuves de nulles. Elle demande l’acquittement (pour raison de procédure) de son client.

Les journalistes comme « de simples patients »

A l’inverse, l’Auditeur du travail Gautier Pijcke estime que les journalistes n’ont commis aucune irrégularité. Mieux, qu’ils avaient fait preuve de « fiabilité intellectuelle » en ne pratiquant « ni l’exagération, ni le piège machiavélique. Ils se sont comportés comme de simples patients, ni plus ni moins ».

Au delà des reportages, Gauthier Pijcke a aussi décrit le contexte. « Il y avait un passif: plusieurs établissements bruxellois se plaignaient d’un flux anormal de certificats. Il y a d’ailleurs eu des plaintes de directions d’écoles, au point que l’Ordre des médecins avait appelé le docteur à plus de prudence dans la délivrance de ses certificats ».

« L’Ordre des médecins a fait de la résistance »

Au passage, l’Auditeur n’épargne pas l’Ordre des médecins qui a « fait de la résistance pour que la justice puisse prendre connaissance des faits ». Au point que le juge d’instruction a dû faire saisir le dossier disciplinaire du médecin incriminé. Sans compter qu’il aura fallu deux années entières avant que l’expert médical nettoie ce dossier des informations protégées par le secret médical. Pour le ministère public, ces deux années de trop pourraient donner raison à l’avocate du médecin, quand elle évoque le dépassement du délai raisonnable pour le jugement.

Au terme de près de deux heures de débat, le ministère public n’a pas requis de peine sévère, mais plutôt une « décision qui devrait faire œuvre de pédagogie ». La décision du tribunal sera rendue le 25 avril prochain.

Des certificats médicaux de complaisance à 5 euros – 23/02/12