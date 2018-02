Le dresseur d’animaux-stars – La belge histoire de 7 à la Une

Voici la belge histoire de Gaetan. Il est dresseur animalier, mais un dresseur animalier pas comme les autres : Il sillonne les plateaux de cinéma pour préparer les animaux aux tournages de scènes. Ânes, lamas, cochons, chiens … et même mygales, aucun animal ne lui résiste. Ce métier, il le pratique avec passion depuis 30 ans et en connait tous les trucs et ficelles. Il nous a livré quelques secrets de tournage et vous le verrez, dans le milieu, il faut redoubler d’ingéniosité pour que les tournages se passent bien tant pour les acteurs que pour ces animaux-stars.