« Le droit de filmer des actions de police doit être davantage protégé »

Le droit qu’ont les citoyens de filmer ou photographier des actions de police doit davantage être protégé: cela fait partie des recommandations lancées mercredi après-midi à l’occasion d’une conférence sur le profilage ethnique, impliquant notamment la Ligue des Droits de l’Homme et Amnesty International.

Réduire le profilage ethnique

L’objectif en est d’encourager les autorités et la police à prendre des mesures visant spécifiquement à réduire le profilage ethnique. Une des recommandations est de donner clairement aux citoyens le droit de documenter les actions de police. Photos et vidéos pourraient former de potentielles preuves à rassembler si des cas d’abus ou de discrimination se présentent.

« Filmer, ou photographier, est une manière importante, pour le citoyen, de placer la police devant ses responsabilités, de raconter ou montrer sa version de l’histoire. On doit dire aux agents de police qu’ils doivent respecter le droit de les filmer », recommandent Amnesty International, les Ligues des Droits de l’Homme flamande et francophone, le Minderhedenforum, Uit De Marge, ObsPol (Observatoire des violences policières) et le MRAX.

Actuellement, il n’est pas interdit de filmer la police, mais la loi reste floue sur le sujet. « Sur le plan international, le droit de filmer les interventions policières est reconnu, mais en Belgique c’est fait de manière bien moins explicite », indique Eefje de Kroon, de la Liga voor Mensenrechten. « Nous voulons qu’il y ait davantage de transparence à ce sujet ».

Mécanisme indépendant pour recevoir les plaintes

Les organisateurs de la conférence, auteurs des recommandations communes, souhaitent également la mise en place d’un mécanisme indépendant pour recevoir les plaintes. « Actuellement, cela arrive très peu souvent, que des gens introduisent une plainte pour profilage ethnique », indique Eefje de Kroon. « Nous pouvons résoudre cela en prévoyant, hors de la police, une instance qui fonctionne de manière indépendante ».

D’autres recommandations se basent sur ce qu’il se passe à l’étranger. On conseille notamment de conserver les données des contrôles, comme c’est le cas en Grande-Bretagne. « En Belgique, on ne garde pas de statistiques au sujet des contrôles, et donc nous ne pouvons pas avoir de vision claire de l’ampleur du phénomène du profilage ethnique », précise Wies De Graeve d’Amnesty International. « Au Royaume-Uni, ces données sont conservées, de manière standard. Les agents peuvent utiliser une app, ce qui réduit la charge administrative. On dispose ainsi de données qui peuvent diriger les politiques. »

Aux Pays-Bas, un « ‘cadre’ existe, qui définit des lignes de conduite claires. Il clarifie quand un contrôle d’identité doit être effectué, ou non. Cela se base donc sur des directives, et non sur un sentiment diffus », indique De Graeve.