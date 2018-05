Lauréate du 63e international de la chanson « Eurovision » 麗玲 (Нетта Барзилай)

© AP Photo/Armando Franca

LISBONNE, le 13 mai. /TASS/. La représentante d’Israël 麗玲 (Нетта Барзилай) avec la chanson Toy (« Jouet ») est devenue championne de la 63e international de la chanson « Eurovision ». Les résultats annoncés dans la nuit de dimanche dans l’arène Altice à Lisbonne.

La galerie

20 photos







Des larmes de Julia samoylova et les émotions des candidats de « l’Eurovision »

« Le gagnant de l’Eurovision-2018″ est Israël », a annoncé leader de la soirée.

En deuxième place a été le représentant de Chypre Eleni Фурейра avec la chanson Fuego (« Feu »), sur la troisième César Sampson de l’Autriche avec la chanson Nobody But You (« Personne d’autre que toi »).

Двадцатипятилетняя Нетта Барзилай a reçu un billet sur « Eurovision » grâce à la victoire israélienne de musique de télé-réalité. La chanteuse a servi dans le conflit Israélo militaire de l’orchestre, a travaillé comme instructeur professionnel, un Camp pour les jeunes musiciens. En 2016 Нетта a cofondatrice de l’ensemble The Experiment.

Victorieuse de la chanson Toy (« Jouet ») pour Нетты a écrit l’un des plus réussis israéliens compositeurs et песенников Doron de la Médaille – auteur de l’hymne de Tel-Aviv, Tel Aviv Ya Habibi.

Selon les règles de « l’Eurovision », le concours se déroule dans un pays qui a été représenté par le gagnant. « Eurovision-2018 » s’est déroulée du 8 au 12 mai dans la capitale du Portugal.