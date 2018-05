Le FBI aux états-UNIS, lors du tournage dans les lieux publics en deux ans a été tué 221 habitants

© AP Photo/Elaine Thompson

WASHINGTON, le 7 mai. /TASS/. Deux cent vingt et une personnes ont trouvé la mort dans les etats-UNIS dans les années 2016-2017 à la suite de la fusillade dans les lieux publics. Sur cela a communiqu diffusé le dimanche le rapport principal сыскное l’office du pays du FBI.

Elle indique que, dans les 50 cas intentionnellement une arme à feu dans 21 états et encore 722 personnes ont été blessées. Le nombre de morts et le FBI n’a pas compris eux-mêmes стрелявших. En outre, ne tiennent pas compte de tous les incidents de tir, les participants étaient des membres de gangs ou des trafiquants de drogue, ainsi que les imprudente appel aux armes.

Le plus grand nombre de victimes – 58 morts et 489 les blessés, a conduit le tir, qui a organisé le 1er octobre 2017, à Las Vegas 64 ans, Stephen Paddock. Il a ouvert le feu avec des mitrailleuses à partir de la fenêtre de l’hôtel de l’assemblée à un concert de l’hôtel du complexe de divertissement Mandalay Bay et s’est suicidé. À la deuxième place de l’événement du 12 juin 2016, quand à la suite de la fusillade, organisée par le 29 ans d’un Homard Матином dans un club de Floride Pulse à Orlando, tué 49 personnes, 53 blessés.

Comme le souligne le rapport, la fusillade ont découvert les attaquants (50) d’âges: de 14 à 66 ans. Treize d’entre eux se sont suicidés, soit immédiatement sur le lieu du crime, ou plus tard. Onze ont été tirés des représentants des forces de l’ordre. Dix – huit arrêtés par des policiers, huit ont retenu les citoyens, qui sont ensuite remis стрелявших dans les mains des gardes de l’ordre.

Au cours de ces incidents, qui ont eu lieu, en particulier, dans les affaires et les centres commerciaux, les bureaux, sur le territoire d’universités et d’écoles, dans les églises, les clubs et les hôpitaux, ont tué 13 policiers.

Le droit d’acquérir et de porter des armes à feu est garanti américains de la deuxième amendement à la Constitution. Les autorités AMÉRICAINES ont pris ces dernières années des tentatives de resserrer le contrôle de la circulation des armes, mais le succès de ces efforts n’ont pas abouti. Selon le service de Recherche du Congrès des états-UNIS, actuellement à 326 millions de dollars américains représentent plus de 300 millions d’armes à feu – deux fois plus qu’en 1968. Les statistiques du FBI indique que, chaque année, un quart de crimes violents et de 60% à 67% des homicides commis dans le pays avec l’aide de pistolets, revolvers, fusils et carabines.