Le FC Amkar », a annoncé sur le départ de l’entraîneur principal Hadjiyev

Hadji Hajiyev

© Artem Геодакян/TASS

TASS, le 2 mars. Perm « Amkar » a annoncé la démission du poste d’entraîneur de l’équipe de Haci Hadjiyev. Ce sujet communique le service de presse du club.

Par intérim de l’entraîneur principal du club nommé Vadim Institut, qui a travaillé assistant Hadjiyev.

« C’est la solution la plus Hadji Муслимовича, qui, malheureusement, nous sommes obligés d’accepter, a déclaré le directeur général du club Igor Резвухин. – Se séparer toujours difficile, et d’autant plus avec les gens et avec des spécialistes comme lui. « Amkar » reconnaissant Hadji Муслимовичу au cours de ces trois ans, qui, grâce à ses efforts, de l’acier pour notre équipe une période de stabilité, de cohésion et de confiance en soi. « Амкаре » tous se souviennent de la professionnelles et humaines des conseils Hadjiyev, son efficacité et le professionnalisme sont un exemple pour chacun de nous ».

Voir aussi

Le match de la Coupe de Russie de football « Amkar » – « avant-garde » ne sera pas déplacée à cause du gel

Le FC Amkar » prévoit d’été de changer la pelouse à la maison du stade « Star »

Hajiyev a dirigé « Amkar » en décembre 2014. Le meilleur résultat de l’équipe a la 10ème place de la saison 2016/17. Dans le dernier match de Hadjiyev comme entraîneur-chef des « Amkar » aux tirs au but, a cédé курскому « l’avant-garde dans le match quart de finale de la Coupe de Russie.

72 ans de carrière au cours de sa carrière quatre fois dirigé махачкалинский « Anji », en double – samara « les Ailes de Conseils », une seule fois – près de moscou « Saturne » et нижегородскую « de la Volga ». Aussi Hajiyev en 1997-1998 a travaillé dans l’équipe nationale de la Russie.

« Amkar » n’a jamais quitté la Fédération de football de la premier league (premier league) depuis 2004. Dans cette saison, l’équipe après 20 tours occupe la 13e place (21 points).