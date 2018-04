MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. Perm club « Amkar » est en attente de décision sur les résultats de la visite conjointe de la commission Russe de football (RFS) et la Fédération de football de la premier league (premier league) sur le thème de la qualité de la vérification du stade « Star » et son admission à un match de premier league à Perm dès lundi. Ce sujet TASS a déclaré le directeur général de perm club Igor Резвухин.

Voir aussi

La tolérance de la perm du stade « Star » dépend de l’employé par un laboratoire RFS

FC Amkar » compter sur un retour de la licence au stade de « l’Étoile », après vérification de la commission

La commission de l’EURO et de la premier league a visité le stade de « l’Étoile », le 9 avril. Plus tôt, le premier de la ligue a interdit « Амкару » faire les jeux sur le stade en raison du mauvais état de la pelouse artificielle. La commission conjointe de l’EURO et de la premier league sur l’admission des terrains de football avec gazon artificiel pour les matches du championnat de la Russie a reconnu la pelouse au stade « n’est pas conforme aux normes en raison de l’absence sur elle granulats – synthétique les miettes, nécessaire pour des performances optimales de champ ».

« Nous espérons qu’une solution sera aujourd’hui. La commission travaille. Les questions ont été au sujet des activités dans l’arène ont été menées, et le reste, ils ont regardé sur le fait », a déclaré Резвухин.

« Amkar » le 22 mars, a annoncé le report de la maison du match de la 24ème du championnat de la Russie contre moscou « Locomotive » dans le stade rival « des chemins de fer-l’Arène ». La rencontre, qui a eu lieu le 31 mars, s’est terminée avec la victoire de permyakov, avec un score de 2:1. L’hôtel le plus proche du domicile match « Амкара » dans le championnat de Russie nommé le 14 avril – rival permyakov dans le 26e tour sera kazan « Rubis ». Ensuite, perm club tiendra une rencontre sur le terrain dans les 28 et 30 tours du championnat contre le fc Spartak moskva, le 29 avril et le грозненского « Ахмата » le 13 mai, respectivement.