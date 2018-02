La mascotte « Амкара » рысенок Makar

MOSCOU, le 26 février. /Corr. TASS Maxime Pakhomov/. Perm club de football « Amkar » est conscient des problèmes existants à la pelouse artificielle à domicile du stade « Star », et prévoit de changer la couverture de l’été. Ce sujet TASS, a déclaré le directeur général de permyakov Denis Maslov.

« Nous prévoyons à l’avenir de changer la pelouse, nous essaierons de le faire en été. C’est, en premier lieu, dépend de la finance, mais le président du club est en contact étroit avec les dirigeants de la RFS [l’union Russe de football] et de la premier league [Fédération de football de la premier league] ».

Il a noté que les conditions météorologiques ne permettent pas à un club de compter sur le gazon naturel, de sorte que la couverture sera de nouveau artificielle. « Si nous avions un stade d’intérieur, comme à Saint-Pétersbourg, ou avec un auvent sur toutes les tribunes, alors oui, on pourrait jeter un naturel env. TASS). « L’oural » applique un effort herculéen pour qu’ils aient le terrain, mais ces efforts, le manque n’est pas toujours parce que il y a la météo, rien n’y fit. Besoin de s’adapter à ces conditions, qu’il y a, pourquoi lutter avec le fait que tu ne pourras pas changer », explique – t-il.

Le pdg de ont souligné que le terrain du stade est utilisé non seulement la base de l’équipe « Амкара », mais et de la jeunesse, ainsi que les féminines du club de football de « Star ». « Par conséquent, il semble mesquin. Et quand nous avons ici une nouvelle couverture et appliquons les vieux sur le champ voisin, un doublé et les filles sont toujours là », a – t-il ajouté.

Le mardi « Amkar » dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du pays prendra sur son terrain de koursk « avant-garde ». Plus tôt la pelouse au stade de « Star » a été critiqué comme de la part des participants du match, et de la part de la chaîne de télévision « le Match de la télévision ». Le diffuseur a noté que l’image du stade s’avère anormalement sombre à cause des miettes qui s’endorment en gazon synthétique.

« Comment vous pouvez le faire, ne pas peindre le même, a réagi Maslov. – Nous avons demandé de l’inspection de l’EURO, ils nous ont dit qu’il y a des normes, quant à combien de tonnes de chapelure doit être et comment il doit être distribuée. C’est un problème que la miette de couleur noire, mais maintenant que tu le fais ».