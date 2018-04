Le FC Amkar », remplacer le gazon artificiel sur son stade avant la saison-2018/19

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. Le club de football « Amkar » envisage de changer la pelouse à la maison du stade « Star » de la saison prochaine. Ce sujet TASS a déclaré le directeur général du club Igor Резвухин.

Mardi, l’union Russe de football (RFS) a annoncé que « Amkar » tiendra les trois matches de championnat sur le terrain. Auparavant, la commission conjointe de l’EURO et de la Fédération de football de la premier league (premier league) sur l’inspection des champs de gazon a visité le stade de « Star » dans la ville de Perm.

« La commission a tenu une grande quantité de travail, toutes les recommandations nous ont été remplies, c’est pourquoi une telle décision. Nous avons initialement, il a été dans les plans de changer la pelouse à la prochaine saison », a déclaré Резвухин.

Le directeur général de « Амкара » a rapporté que remplacer le gazon artificiel naturel n’arrive pas à cause d’une charge de l’arène. « Nous n’avons pas de base, d’un stade, où nous nous entraînons et jouons. Il joue et les femmes de la « Star-2005″, donc la charge sur le champ grand. Si faire de l’herbe, il faut et la base », a déclaré Резвухин.

Le prochain match « Amkar » passera sur le terrain le 14 avril contre kazan « Rubis ».