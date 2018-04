Habib Нурмагомедов

© John Locher/AP

MOSCOU, 8 avril. /Corr. TASS Дильшад Ломовских/. Le club de football Anji » présentera un cadeau russe combattant de style mixte (MMA) Habib Нурмагомедову de la victoire sur l’américain Al Яквинтой 5 raoundovom un duel pour le titre de champion Absolu бойцовского championship (UFC) dans le poids lger. Ce sujet TASS a déclaré le directeur général actuellement le club de Said Abdullayev.

Le duel Нурмагомедова et Яквинты a eu lieu le dimanche au tournoi de l’UFC 223 à New York et est terminée par la victoire du russe par décision unanime.

« Nous sommes constamment à Хабибом sur le contact, il est de notre meneur, très rencontrons souvent, il arrive qu’il est impliqué dans les activités. Nous sommes très heureux qu’il a gagné le championnat de l’UFC, fiers d’eux. Quand il sera à Makhatchkala, nécessairement rencontrer et féliciter son, invité à un match avec « l’Oural » le 21 avril, il a porté le premier coup de la balle. Faisons-lui le cadeau, et si il veut, il lui dira que nous lui avons offert », – a dit Abdullayev.

29 ans Нурмагомедов est originaire de la République du Daghestan. Le dimanche le russe pour la première fois dans la carrière a remporté le titre de l’UFC, en décrochant 26-ème victoire (16 à l’avance) en l’absence de lésions. L’UFC Нурмагомедов a débuté le 20 janvier 2012, en battant naked choke réception de l’iranien de Kamala Шалоруса.