Alexander Filimonov

© Alexander Бокулев/TASS

DOLGOPROUDNY /région de Moscou/, le 27 mai. /TASS/. « Dolgoproudny » a remporté une grande victoire sur le club « Luc-Énergie » avec un score de 4:1 dans le match de la finale de la zone « Ouest » de la ligue de football Professionnel (PFL).

Dans la composition des gagnants bouchés avec des balles, ont été marquées Vadim Larionov (44-je, 63 minutes), Alexis Cornes (49) et Cyrille Ушатов (90), les perdants se distingua Leonid Reshetnikov (67). Dans le classement « Dolgoproudny » a pris la cinquième place avec 43 points, le club de Luc-Énergie » est devenu le 11-m

Ce match est devenu le dernier dans la carrière pour l’ancien gardien de but de l’équipe de Russie de 44 ans Alexandre Filimonov. En carrière, il a joué pour moscou, « Spartacus », au sein duquel six fois de suite champion de Russie (1996-2001) et a remporté la Coupe de Russie (1998), de kiev « Dynamo », « Уралан » de Elista, « Moscou », de chypre « Nea Саламину », ouzbek « Locomotive », tula « Arsenal ». En 2015, il est devenu jouant l’entraîneur du club « Dolgoproudny ». Seulement Filimonov l’arrête sa carrière de joueur a joué 386 matches, en sautant 408 buts.

Dans la composition de l’équipe de Russie Filimonov a débuté le 25 mars 1998, le match amical match contre l’équipe de France (1:0). Tout pour l’équipe nationale, il a passé 16 jeux, qui a raté le 12 buts.

Aussi Filimonov en 2011-12 années a joué dans le bar de la plage de football, où à moscou « Locomotive » double-champion du pays et vainqueur de la Coupe de Russie, et dans la composition de l’équipe nationale en 2011, est devenu champion du monde, vainqueur de l’Euroligue et vainqueur de la coupe Intercontinentale.