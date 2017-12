MOSCOU, 27 décembre. /Corr. TASS Дильшад Ломовских/. Le club de football « kuban » s’attend à avoir le temps de préparer le terrain du stade pour le match de la Coupe de Russie contre le fc Spartak moskva. Ce sujet TASS, a déclaré le directeur général de samara club de Vitaly Шашков.

La rencontre de 1/4 de finale de la Coupe de Russie est prévue à Samara le 28 février.

« Prévoyons de jouer à la maison, le terrain se prépare, nous consultons. Maintenant, préparé pour elle tranquillement passé l’hiver. L’espoir de jouer à la maison, pas dans le stade. La garantie peut donner un seul dieu, et nous espérons préparer le terrain », a déclaré Шашков.

Dans les autres matchs de 1/4 de finale de la Coupe de Russie entre eux joueront « SKA-Khabarovsk » et « Shinnik », « Amkar » et « avant-garde », « Activités » et « Faisceau d’Énergie ».