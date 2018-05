TASS, le 20 mai. Le club de football « Vorskla » de Poltava a remport une victoire de lougansk « Aube » avec un score de 2 à 0 dans le match à domicile de la finale du championnat d’Ukraine. « Vorskla » occupe la troisième place dans le championnat, qui permet de se qualifier directement pour la phase de groupes de la Ligue de l’Europe de la saison 2018/19.

Le champion de l’Ukraine, dans le 11e fois est devenu le fc Shakhtar donetsk, le 13 mai a la victoire dans le championnat du pays. Le shakhtar a remporté la première place avec 75 points, le club a assuré sa place en phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine. De kiev « Dynamo » est devenu le deuxième (73 points) et est sorti au troisième tour de qualification de la Ligue des champions.

« Vorskla » occupe la troisième place avec 49 points et la deuxième fois dans l’histoire, a remporté les médailles du championnat du pays, dans la saison 1996/97, le club de Poltava a également pris la troisième place. « Vorskla » dans la prochaine saison se produira dans la phase de groupes de l’europa League. « L’aube » est devenu le quatrième (43 points) et commence à se battre dans la Ligue de l’Europe à partir du troisième tour de qualification. « La ville de mariupol » est devenu le cinquième (39) et sera également dans le Championnat d’Europe avec un troisième tour de qualification.