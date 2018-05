SAINT-PÉTERSBOURG, le 21 mai. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. Le chef d’orchestre de renommée mondiale, artiste du peuple de Russie Valery Gergiev deviendra lundi le héros de la soirée « l’Homme de notes élevées de responsabilité », dédié à la 65e anniversaire du maestro. Musique rencontre aura lieu dans l’Atrium de l’état-major Principal de l’Ermitage dans le cadre du XVIE Festival « citoyens d’honneur de Saint-Pétersbourg ».

« Nous avons choisi le lieu de rencontre de l’Ermitage, parce que ce musée dans de nombreuses déclarations du maestro apparaît comme un des symboles de la spiritualité de saint-Pétersbourg », a déclaré à un journaliste de l’TASS le directeur du festival de Galina Efimov. Elle a ajouté que le soir découvriront les lauréats du concours de la télévision « casse-noisette », comme un rappel de ce que fait beaucoup Valery Gergiev pour soutenir les jeunes talents et l’esthétique de l’éducation de la génération montante.

Le programme de la soirée constitueront des œuvres russes et étrangers de la musique de compositeurs classiques, dont le travail prend une place importante dans le répertoire de plus de Valery Gergiev – c’est de la musique de Tchaïkovski et de Haendel, Beethoven et Rimski-Korsakov, Rachmaninov et Bizet, Khatchatourian et Orff. Les participants du concert seront orchestre du théâtre de Music-Hall, au Nord de la symphonie » sous la direction de Fabio Мастранджело, artiste émérite de Russie la pianiste Catherine Мечетина, les solistes du théâtre Mariinsky Catherine Sergeeva et Michael Векуа, lauréat de concours internationaux Nini Chen (Chine), le Chœur de garçons de Saint-Pétersbourg sous le contrôle de Vadim Пчелкина.

Valery Gergiev dirige le théâtre Mariinsky à saint-Pétersbourg, qui a maintenant des filiales de Vladivostok et de Vladikavkaz. Sous sa direction, en Russie et à l’étranger passent à grande échelle de la fête des arts, dont le festival de pâques de Moscou » et « les Étoiles des nuits blanches ». Dans la série d’abord, il a été récompensé de cinq ans, le titre de Héros du Travail de la Fédération de russie. En dehors de Pétersbourg, le maestro de citoyen d’honneur de la ville de Toulouse, de Lyon, de New York et de Vladikavkaz.

Comme l’a noté Efimova, le festival de cette année est consacré à 25 anniversaire de la récupération de titre de citoyen d’honneur de Saint-Pétersbourg. Cette année, après Valery Гергиевым le festival rendra hommage à d’autres юбиляров: participant à la défense de Leningrad, le célèbre alpiniste Michel Bobrova, à l’âge de 95 ans, le cosmonaute Sergei Крикалева (60), l’ancien directeur général de « Pipeline » de Félix Кармазинова (75), l’artiste du peuple de l’URSS, le chef d’orchestre de Yuri Темирканова (80).

Sur le festival

Le festival « citoyens d’honneur de Saint-Pétersbourg » – culturel et pédagogique du projet, n’a pas d’analogues en Russie. Il se déroule à partir de 2003, sous l’égide du gouverneur de Saint-Pétersbourg, avec le soutien du gouvernement et de l’assemblée Législative de Saint-Pétersbourg. Le festival est consacré à nos contemporains, ont apporté une contribution exceptionnelle au développement de la ville, renforcer son rôle et son autorité dans le pays et dans le monde.