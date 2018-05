Le festival de musique de Vivarte dans Третьяковке se tiendra sous le signe d’être un pionnier Larionov

MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. Le troisième festival International de musique de chambre Vivarte se tiendra à la galerie Tretiakov, du 3 au 10 juin. Le thème actuel du festival sera la créativité d’être un pionnier Mikhaïl Larionov, rapporte le service de presse de la galerie de jeudi.

« Le festival international de musique de chambre de Vivarte, pour la troisième fois aura lieu à la galerie Tretiakov. Vivarte est le résultat du partenariat créatif culturel de la fondation « U-ART: Toi et l’art » Иветы et Тамаза Манашеровых, artiste émérite de Russie violoncelliste Boris Andrianova et de la galerie Tretiakov, » – dit le service de presse.

Le refus de l’intrigue

Les activités du festival des traditions auront lieu dans la salle de Vroubel de la galerie Tretiakov, dans la ruelle lavrouchinsky. « L’innovation de cette année – le refus de l’intrigue des années passées: maintenant, le thème du festival, le programme de musique et de peinture pour chaque concert sont annoncés à l’avance », – a déclaré dans la galerie. Ainsi, comme en septembre, la galerie tretiakov ouvrira la première rétrospective de l’un des fondateurs et dirigeants de l’avant-garde russe Mikhaïl Larionov, le thème actuel du festival est devenu sa créativité.

Comme les années précédentes, dans le cadre de Vivarte après six le soir de la musique de chambre. Chaque concert sera d’accompagner l’exposition d’une peinture de la collection du musée, ainsi que le récit de son histoire. Les invités du festival apprennent sur les côtés de la créativité Larionov de conservateur de l’exposition et des scientifiques de premier plan du personnel de la galerie.

Sur le programme

Le programme de musique Vivarte, proposée par le directeur artistique du festival de Boris Андриановым, traditionnellement, couvre un large éventail de styles et de genres. Dans le programme des chefs – d’œuvre de Bach, Haydn, Mozart, Paganini, Schumann, Debussy, Stravinsky, Rachmaninov, Chostakovitch, Prokofiev et d’autres. Sonneront et rarement jouée de l’œuvre: « Capriccio pour trompette et piano » de Vladimir Торчинского, « Quatuor à cordes » le pianiste et compositeur Eugène Кисина.

Parmi les participants au festival « Копельман-quartet », fondé Par Копельманом. Dans sa composition jouent des musiciens exceptionnels, les diplômés de conservatoire de Moscou dans les années 1970, – l’âge d’or de l’université. L’un d’eux, Boris Kushnir, professeur à l’université de Vienne musique, a formé de nombreux artistes de renom, y compris les participants Vivarte. Ainsi, parmi les sujets les concerts du festival est née le thème « les Enseignants et les élèves » dans la comédie musicale de l’oeuvre dans l’oeuvre de Mikhaïl Larionov.

Multiinstrumentalist Sergey Malov, lors d’un concert sur le thème des « Portraits » interprétera des 12 derniers каприсов Paganini. « C’est oser la tentative de ressusciter l’esprit de discours génoise de virtuose et de recréer l’atmosphère ambiante à ses concerts », – a noté dans la galerie.

Un artiste sur вибрафоне Andrey Pushkarev jouera le 15 jazz improvisations sur двухголосные инвенции de Bach. Dans l’exécution de plusieurs œuvres de participer Sergey Накаряков, trompettiste virtuose, dont la renommée a déjà commencé dans l’enfance, lorsque ses 12 ans, le musicien à l’étranger, les critiques ont appelé le « Paganini de la trompette ».

Également dans le festival prendra part Elias Файнгерш – petit-déjeuner le tromboniste, multiinstrumentalist et compositeur, acteur et réalisateur, auteur de l’original musicalement à des projets théâtraux. Les critiques appellent « l’homme-orchestre » et « l’or trombones de l’Europe ».

Le violoniste Ilya Грингольц accomplira dans la composition du duo, trio et quintette œuvres de Prokofiev, de Schumann, de Taneeva.

Le conte et la musique de la promenade

L’un des événements du festival « le Conte de la rapide du soldat et de l’enceinte, lu, joué et танцуемая » (1918). Il est novateur гротескное œuvre créée Stravinsky et son ami, le poète Charles Рамю, sur la base de contes de fées russes de la réunion A. N. Afanassiev, très rarement exécuté en totalité. Avant que les invités Vivarte elle apparaîtra exactement dans la forme dans laquelle elle a été voulue par: sept musiciens avec des instruments, représentant tous les principaux groupes d’un orchestre sont situés sur scène aux côtés des acteurs: selon l’intention du compositeur, acteurs et musiciens se produisaient alors alternativement, ensemble, dans l’ensemble ».

Selon la tradition, le jour de la clôture du festival, le 10 juin, les artistes se rendront à la « musique de la promenade »: dans la cour de la galerie Tretiakov, dans la ruelle lavrouchinsky Boris Andrianov, Dimitri Illarionov et Igor Fedorov présenteront les téléspectateurs du programme « Klezmer plus »; dans la cour de la Nouvelle Galerie de la Crimée à l’Arbre aura lieu моноспектакль Elias Файнгерша « la Magie du trombone »; termine la festival concert Alexe ajgi et son ensemble de 4″33″ » dans l’amphithéâtre du parc Зарядье.

L’entrée à tous les concerts de la promenade libre.

Les billets pour le festival donnent droit à la gratuité de la visite de l’exposition principale de la galerie Tretiakov. Surtout pour ceux qui ne pourront pas assister aux concerts, pour la deuxième année consécutive, organisé la diffusion en ligne sur le site de Vivarte.

Cette année, le festival étend à la frontière et demande d’exception au public: le 4 juin Vivarte viendra en visite à la fiducie de la fondation de Constantin Хабенского. Directeur artistique du festival, le violoncelliste Boris Andrianov et compositeur, guitariste Dimitri Illarionov viendront chez les jeunes patients Russe contre le cancer, le centre recherche. Blokhin. Les musiciens raconteront aux enfants et à leurs parents de ce que sont arrangés d’une guitare et d’un violoncelle, comment devenir un musicien, et interpréteront des œuvres.