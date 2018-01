PIATIGORSK, le 11 janvier. /TASS/. Le festival panrusse de « réunions de Noël-2018 » Pyatigorsk sera consacrée à des temples de Stavropol. Comme l’a rapporté, jeudi, TASS dans le comité d’organisation, la participation de plus de 500 artistes et plus d’une douzaine d’artistes.

« Les institutions de la culture « pris » par un de rurales des temples de Stavropol et lui ont consacré le programme de concert. Prennent plus de cinq cents artistes et plus d’une douzaine d’équipes », – a dit le TASS, le directeur de la maison municipale de la culture n ° 1, Irina Intelligemment.

Selon elle, cette année, le festival se tiendra au format de concert, pas de concours de discours, comme dans les années précédentes. Toutes les activités auront lieu dans la ville la maison de la culture n ° 1, et les fonds récoltés iront à aider à reconstruire les églises orthodoxes de Stavropol. En outre, les participants du festival de préparer des cadeaux pour les temples des institutions culturelles. « La vente des billets, le don, la foire d’artisanat, vente de livrets – tout le monde va sur la restauration des églises dans Пятигорской et de stavropol diocèses », – a dit le Intelligemment.

Dans le programme du festival des films faits par les institutions culturelles de престольных vacances, dans les zones urbaines les temples. Libérés les prospectus colorés sur les temples, pour quoi avoir à soulever les documents historiques, de recueillir les récits des historiens et des clercs. L’association créatrice de Natalia Аушевой présentera « le Salon du prince Vorontsov » – une fête costumée en scène de l’exécution de romans, raconte l’historique de Pyatigorsk et l’église de Saint-Dimitri Салунского, renaît dans Alexander quartier avec la participation des dons collectés encore aux premiers festivals.

« Et le théâtre de marionnettes a fait un sketch, consacrée à Nicolas… le Programme du festival est calculée sur les différents âges, nous voulons que les spectateurs sont venus sur notre festival de la famille », dit – elle Vivement.

L’histoire de la пятигорских « Noël des rencontres » a commencé en 2012, lorsque la capitale du Nord-Caucase du district fédéral a adopté pour la première fois les visiteurs et les participants du festival, un concours de « Météores », qui a rassemblé plus de 300 jeunes artistes de 7 à 25 ans. Sur la base de l’ancien concours est né l’actuel festival, les organisateurs de laquelle ont élargi la géographie des participants, ont retiré les restrictions d’âge et a donné est un événement culturel d’un nouveau sens, aider à la restauration des églises orthodoxes. Le festival s’ouvre le 12 janvier et se terminera le grand concert de bienfaisance « conte de Noël » le 14 janvier.