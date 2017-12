Le Festival de Sculptures de Glace de retour à Liège sur l’esplanade des Guillemins

Après un an d’absence, le Festival de sculptures de Glace est de retour à Liège sur l’esplanade de la gare des Guillemins. Un événement qui s’inscrit dans le cadre de « Liège Cité de Noël ». Après l’univers de Star Wars en 2015, le festival propose une nouvelle plongée dans l’univers de Disney et cela, à l’occasion du 25ème anniversaire du parc d’attraction parisien. Blanche Neige, La Belle et la Bête, Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles mais aussi Dark Vador ou l’Incroyable Hulk…ils sont tous là. Plus de cents personnages ont été taillés dans la glace par des sculpteurs venus du monde entier : » Les artisans sculpteurs sont venus du Canada, de Sibérie en Russie, de Hongrie, de France… » explique Valérie Roos, responsable du site » Ils sont tous spécialistes de la sculpture sur glace qui est une matière très différente du bois ou de la pierre. C’est très dur mais très fragile aussi ». Toutes ces sculptures ont été réalisées sur place car, comme le précise Valérie Rose, il est impossible de les déplacer: » D’abord c’est une matière très fragile et ensuite c’est très lourd. Un petit bloc de glace de 1 mètre de long sur 25 cm de haut et 50 cm de large pèse déjà 125 kilos. Quant aux grands blocs de 2 mètres de haut, ils pèsent deux tonnes ».

Cinq semaines ont été nécessaires pour la réalisation de ces impressionnantes sculptures de 2 à 6 mètres de haut. Celles-ci sont installées dans un chapiteau de 1.000 m2 dans lequel la température est maintenue à moins six degrés. Inutile de préciser que l’écharpe, le bonnet et les gants sont plus que nécessaires pour visiter ce Palais de Glace. Il est ouvert tous les jours de la semaine de 10h à 19h jusqu’au 18 février.

Infos: www.glace.be