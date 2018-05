Publicité

© REUTERS/Clodagh Kilcoyne

DUBLIN, le 7 mai. /Corr. TASS Vladimir Зибров/. Le festival dédié à la киносаге « Star wars », s’est déroulée le week-end sur la côte sud-ouest de l’Irlande. Ces lieux sont bien connus des fans du film – ses créateurs ont choisi de rudes falaises de l’Atlantique pour la prise de tournage des deux derniers épisodes.

Le lieu principal des célébrations devenues villes Баллиферритер, Портмаги, Ballinskelligs, ainsi que l’île de Valentia, dans le comté de Kerry. Les invités vêtus de costumes de leurs personnages, ont également pu visiter le cap de Slea head. Les préhistoriques en pierre de construction, par la volonté des créateurs de « Star wars » qui ont servi de refuge pour Luke Skywalker – l’un des personnages principaux. Le premier, les participants du festival a également eu l’occasion d’essayer dans le rôle du cinéma des doublures. Les organisateurs d’événements – Nationale agence de Failte Ireland – réalisaient un professionnel de la prise de vue, повторяющую les histoires de la saga, qui sera ensuite utilisé à des fins publicitaires.

« La première a échoué. Je pense que nos invités ont beaucoup de plaisir », a déclaré à l’issue de trois jours de l’événement госминистр du tourisme et du sport de l’Irlande Brendan Griffin. Il a exprimé sa confiance que la fête permettra de vulgariser les irlandais de la côte ouest au niveau international. « Depuis que nos paysages sont apparus sur l’écran, ils sont devenus un lieu de culte pour les fans de la saga », a ajouté Griffin.

Le festival sous le nom de « Oui viendra avec toi la force » (May the Force be with you), le 4 mai dans les dernières années, a acquis le statut informel de la journée mondiale de « Star wars ». La date choisie n’est pas un hasard – la phrase sonne en anglais, comme « Oui viendra avec toi, le 4 mai » (May the Fourth be with you). À l’avenir, les organisateurs du festival irlandais ont l’intention d’élargir sa géographie pour le compte d’autres naturelles de décors de Star wars. Au-delà de ces endroits dans le comté de Kerry tournage de la huitième épisode (sorti dans le monde de la location au début de décembre l’année dernière) a eu lieu dans les comtés de Clare et de Donegal.