Le festival des Jeunes chante la République », a eu lieu dans la région de Nijni novgorod

NIJNI-NOVGOROD, le 27 janvier. /TASS/. Ouvert le festival des Jeunes chante la République » a eu lieu dans la ville de Dzerjinsk la région de Nijni novgorod pour la troisième fois. Familiariser avec l’oeuvre de Vyssotski jeunes bardes invité est venu de Moscou – l’acteur Vladimir Завикторин, à propos de ce dit TASS, l’organisateur du festival d’Anna Копейкина.

« Nous voulions que c’était un homme lié et avec Таганкой, et avec Высоцким. De plus, il [Завикторин] a joué dans le spectacle « l’armée » (spectacle de « l’armée » a été mis à la 60-ème anniversaire de la République du théâtre de moscou « Commonwealth des acteurs Таганки » – env. TASS), ce qui signifie qu’il possède une guitare, il est en possession de la parole, il dispose d’un programme de chansons de la République. Nous avons une telle personne a vraiment besoin, parce que c’est plus comme une classe de maître pour la jeune génération, pour qu’ils voient que les gens grands et célèbres chantent la même chose que nous chantons. C’est très important pour eux à cet âge, pour l’apparition de l’idole », – dit-elle.

Завикторин a interprété un medley de chansons de Vyssotski et j’ai lu des poèmes. Le festival se déroule à Dzerzhinsk, pour la troisième fois, l’entrée en est libre. Il y a trois ans, les participants ont pris la parole devant une salle de 200 personnes, cette fois, la salle était peut accueillir jusqu’à 500 spectateurs, mais tout n’a pas suffi, certains ont dû écouter debout ou assis sur les marches. À partir de 20 participants près de la moitié des moins de 20 ans.

« Bien sûr, j’ajoute mon, mais suis en grande partie son origine [performance]. Aujourd’hui je l’ai chanté la chanson du film « la Verticale » – « le Sommet ». Cette chanson, peut-être l’homme, à la montagne, c’est sur la force humaine. Les gens, on peut comparer avec les alpinistes, ils sont vraiment allés à la conquête de la montagne, et la tâche de l’une ou de la montagne à la conquête de toi, tu es et tu tomberas tu mourras, tu impressionnés la montagne. Et ils grimpaient sur de grandes hauteurs, vraiment risqué votre vie », – a déclaré le participant du festival, un étudiant de Nijni-novgorod à l’institut théâtral de nom E. A. Евстигнеева Sergey Merles.

Selon de 14 ans, les participantes Olga Рядченко, écouter les chansons de la République, elle a commencé parce que son oeuvre aime ses parents. Le festival Olga a fait avec la chanson « la Ballade sur les enfants » (ou « la Ballade de la lutte »), аккомпанировав elle-même de la guitare. « Mon choix est tel, que cette chanson nous enseigne à être forts personnes, a dit à propos de l’influence de notre entourage, de ce que nous faisons sur nous-mêmes, et c’est à devenir l’homme fort, je cherche à », – dit-elle.

Vladimir Vyssotski, né le 25 janvier 1938 à Moscou. Vysotsky – soviétique poète, barde, acteur, auteur de plusieurs œuvres prosaïques, artiste émérite de la RSFSR, et le lauréat du prix d’Etat de l’URSS (attribué à titre posthume). Il a joué environ 30 rôles dans des films, notamment « le Lieu de rencontre on ne peut pas changer », « Petites tragédies », « brèves rencontres », « le Maître de la taïga », « Vertical ». A été membre permanent de la troupe de Théâtre du drame et de la comédie de la Taganka.