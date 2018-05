Le festival du film « le Miroir », la boîte de concert de rock Viatcheslav Butusov

© Ruslan Шамуков/TASS

MOSCOU, 21 mai. /TASS/. Un concert de rock, musicien, Viatcheslav Butusov ouvrira le XIIE festival international du film de nom d’Andreï Tarkovski, « Miroir » dans la ville de Юрьевец la région d’Ivanovo. À ce sujet lundi ont indiqué les organisateurs киносмотра.

« Cette année, dans le cadre de l’ouverture du festival le 12 juin aura lieu un grand concert de rock Viatcheslav Butusov. Sur la place de la ville Юрьевца sera installée une scène, un écran pour les projections de films, organisé par l’espace pour les spectateurs. L’activité peut visiter tout le monde absolument gratuit », – a noté les organisateurs.

Auparavant, TASS a rapporté cette année pour la première fois les principales activités de la manifestation, y compris l’ouverture, aura lieu dans la patrie d’un réalisateur dans la ville de Юрьевец, et non pas dans l’Art. « Dans Юрьевце aura lieu une sorte de « festival dans le festival » sur la place principale de la ville, il est prévu d’organiser un cinéma en plein air, la nuit se montrer cinéma, dans une plus grande mesure зрительское, et sera également organisé une grande aire de restauration où vous pourrez déguster une fameuse юрьевецкую oreille, confiture d’oignon, плесского fumé brème, шуйскую teinture, кинешемские boulettes, ivanovo la soupe aux choux », – a expliqué les organisateurs.

Aussi pour la première fois les activités de « Miroir » aura lieu dans d’autres villes de la région. L’innovation de la manifestation sera le programme « Cinéma sur roues » – dans plusieurs villes de la région d’Ivanovo gratuit présentera des peintures du festival et il y aura des discussions. « Les téléspectateurs de la région présenteront le film « Dans l’œil du cyclone » – le vainqueur de la compétition documentaire « Miroir » de l’année dernière et le tableau « Arythmie » de Boris Khlebnikov », ajoutent – ils, les organisateurs du festival.

XII festival international du film de nom d’Andreï Tarkovski, « le Miroir » en 2018 aura lieu du 12 au 17 juin dans la région d’Ivanovo. Киносмотр en 2007, le gouvernement a créé dans la région d’Ivanovo avec le soutien du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE en l’honneur du 75e anniversaire de la naissance d’Andreï Tarkovski. Andreï Tarkovski (1932 – 1986) – soviétique réalisateur, artiste du peuple de la RSFSR, vainqueur du prix de Cannes et de Venise festivals. Parmi les films les plus célèbres du réalisateur – « Stalker », « Ivanovo l’enfance », « le Sacrifice », « Nostalgie », « Miroir », « Andreï Roublev ».