MOSCOU, le 26 février. /Corr. TASS Olga S/. Le festival national de théâtre de la prime du « masque d’Or » ouvre lundi à Moscou внеконкурсную le programme « le Masque de plus ». Dans ce projet, des représentations, n’est pas inclus dans le concours principal, mais qui sont arrivé jusqu’à la finale, TASS a rapporté le service de presse de « masque d’Or », notant que, au total, à l’affiche du « Masque plus connecté, huit pièces de six villes russes.

Comme auparavant, dans une interview TASS, a déclaré le directeur général de « masque d’Or » Maria Ревякина, « dans un « Masque de plus, participent lumineux, les travaux de Russie, créé par le talentueux artistes, les jeunes réalisateurs, les diplômés de théâtre universités, les troupes théâtrales, les studios ». « Le masque de plus » illustre les spectateurs et les professionnels de la variété de du théâtre moderne, vivant et se développant en dehors des capitales et des célèbres centres culturels, mais là, sont créés des spectacles à ne pas manquer », a déclaré Ревякина.

Ainsi, aujourd’hui, le programme « le Masque de plus » s’ouvrira par la projection d’un spectacle de « l’Infini avril » Régional de théâtre de Khabarovsk. Dans cette mise en scène du réalisateur Eugène Богинской présenté un regard sur la vie de plusieurs générations à travers tous les nouveaux et nouvelles culturelles, politiques, existentielles couches de l’histoire nationale, a commenté Ревякина.

L’affiche du « Masque plus » continuera « Banda outsiders » du théâtre de Шарыпово (dir. Galina Saltzman), puis suivront « des Individus et des propositions atomiques » creative lab « Angle » de Kazan (dir. Vsevolod Lisowski), « la Neige de l’amour » de saint-pétersbourg « Etude du théâtre » (dir. Nicolas Russe) et « Daniil Harms. Itinéraire n ° 2 » Indépendant d’un projet théâtral de Saint-Pétersbourg (dir. Stépane Пектеев).

Un événement notable « le Masque de plus, selon les critiques, deviendront des « Tablettes de pâturage » Théâtre « la Vieille maison » de Novossibirsk et le Festival « Point d’accès » de Saint-Pétersbourg (dir. Julia Ауг). Les moscovites verront également « Колымские histoires » Yeltsin – centre et de la plate-forme de Iekaterinbourg (dir. Alexis Забегин). Compléter le programme « Masque plus » le 6 mars, le spectacle « la Mort Тарелкина » de Théâtre. A. P. Tchekhov de Serov (dir. Paul Зобнин).

À l’exception de « le Masque de plus, parmi les programmes hors compétition « masque d’Or » figurent également sur la « des Enfants weekend », « masque d’Or » du cinéma », du « masque d’Or » dans la ville », projets « de l’Institut du théâtre » (pour les jeunes de théâtre professionnels) et « French case », aux producteurs étrangers et aux critiques.

À propos de « masque d’Or »

Le « masque d’or » a été créée en 1993 par l’Union des hommes de théâtre (par défaut) de la fédération de RUSSIE en tant que professionnel prix pour le meilleur travail de la saison dans tous les types d’art dramatique (théâtre, opéra, ballet, danse moderne, l’opérette, la comédie musicale, le théâtre de marionnettes). Les lauréats sont déterminés à la fête annuelle spectacles nominés. Examen mené par défaut de la fédération de RUSSIE, le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE, le gouvernement de Moscou, la direction du festival du « masque d’Or ».

Le festival de 2018 se déroule en février-mars-avril avec le soutien de la Fondation de la présidentielle de subventions. Le partenaire – PAO Sberbank.

« Le masque d’or », qui cette année à la 24e fois, sera remis à Moscou, pour la première fois de son histoire tiendra deux cérémonie de remise des prix. Les lauréats des prix dans le certificat d’honneur de la nomination « Pour sa contribution exceptionnelle au développement de l’art théâtral de la Russie » seront récompensés lors d’une cérémonie qui se tiendra le 27 mars, la journée Internationale du théâtre dans Бетховенском la salle du Grand théâtre. La dcoration des vainqueurs dans les principales nomination aura lieu le 15 avril sur la scène du théâtre bolchoï.