PSKOV, le 14 mai. /TASS/. Le festival international de folklore « à la suite du topic de la nuit », de participants s’attend à une promenade le soir sur le delta de la rivière de Pskov sous l’accomplissement des anciennes chansons, se tiendra à Pskov, 19-20 mai. À ce sujet lundi le service de presse de l’administration de la ville.

« Dans le centre historique de Pskov 19-20 mai aura lieu le VI festival International de folklore « la suite du topic de la nuit ». Dans le programme du festival [action] « Chante une rivière » – une excursion au festival de la musique sur le delta de la rivière de Pskov de la Trinité du pont à la Воскресенской de la tour, [début] à 22:30″, – dit dans le message.

Dans l’administration de la ville a noté que dans le festival international « la suite du topic de la nuit » réunira des 14 équipes de différentes régions de la fédération de RUSSIE, ainsi que de l’Estonie. « Va commencer la fête sur les rives de la rivière, où les bateaux arrivent les participants du festival. Jeux populaires, des chansons et de la danse aux flambeaux, repas de bonne attendent les invités et participants », a souligné le service de presse de l’administration de la ville.

Le festival « la suite du topic de la nuit » se déroule à Pskov, à partir de 2013. Il est chronométré à la journée internationale de la Hanse, qui chaque année est célébrée dans les villes de la ligue Hanséatique chaque troisième week-end de mai.

En 2019, Pskov se prépare à accueillir Internationales Hanse jours – festival de la culture et du tourisme pays de la ligue Hanséatique temps – culturel et économique de l’organisation publique, regroupant 181 ville de plus de 16 pays. L’union comprend et 13 russes municipalités, dont l’un est de Pskov. Le décret sur la tenue Hanséatiques jours à Pskov, signé par le président Vladimir Poutine en 2014, le comité d’organisation dirigé pourvoi de vice-président du gouvernement de la fédération de RUSSIE Olga Golodets.