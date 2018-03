Le film d’animation carolo Zombillenium candidat pour un César à Paris

Les producteurs carolos du film d’animation « Zombillenium » auront le ventre noué ce vendredi soir. Ils sont en effet nommés aux César, la cérémonie des remises de prix du cinéma qui a lieu à Paris.

« Zombillenium » plonge dans le quotidien d’un parc d’attractions tenu par des monstres et est retenu dans la catégorie « Long métrage d’animation ». Ce film a pris forme à Charleroi au sein de la société Belvision qui travaille en coproduction avec Dupuis Audiovisuel notamment. Il a en fait été conçu et fabriqué par des infographistes et des designers qui travaillent à Marcinelle. Il s’agit donc d’une comédie familiale en 3D et une histoire qui connaît un réel succès selon Léon Perahia, le producteur : « C’est sûr que l’on peut dépenser des sommes folles pour faire des films avec une image léchée mais si l’histoire ne tient pas, très rapidement finalement le film disparaît des étagères. On a l’expérience. Chez Belvision, on a produit de nombreux films dont certains produits il y a presque 30 ans, basés sur Tintin, Lucky Luke, les Schtroumpfs, etc. Et ce n’est que parce que c’étaient de très bonnes histoires qu’aujourd’hui ils continuent à être exploités. Zombillenium, je pense, fait partie de cette catégorie-là. Pour des projets de cette ambition, il est indispensable d’envisager une exploitation au niveau international. Alors, ça a bien marché en France et en Belgique. Et là nous sommes en discussion très avancée pour la vente des droits au niveau international de ce film et on se rend compte, que ce soit par le public anglo-saxon ou d’autres origines, que le film est très bien reçu. »

« Zombillenium » a été réalisé par Arthur de Pins et Alexis Ducord. Le film a disposé d’un budget de l’ordre de 14 millions d’euros pour un an et demi de travail concédé à près de 40 personnes chez Dreamwall à Marcinelle. Et cela a aussi servi à former de nouveaux talents pour la fabrication de films de ce niveau de qualité.