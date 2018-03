Brian Vogel (à droite)

© Chris Pizzello/Invision/AP

NEW-YORK, le 5 mars. /TASS/. Ruban « Icare » (Icarus) sur le dopage dans le sport russe reçu le prix « Oscar » dans la catégorie « Meilleur long métrage documentaire ». Cela a été annoncé lors de la cérémonie de remise des prix de l’American academy of motion picture arts, qui se déroule dans le théâtre d’hollywood « Dolby », sa diffusion mène la chaîne de télévision ABC.

Le film a été réalisé britannique cycliste amateur Brian Vogel, et l’acteur principal – l’ancien chef de moscou antidopage laboratoire de Grégoire Родченков qui il a dirigé jusqu’en novembre 2015, et après la démission du parti en dehors de la fédération de RUSSIE et est devenu de collaborer avec la commission de l’agence Mondiale antidopage.

La victoire dans cette catégorie, prétendaient également sur la bande des « Nomenclatures » (Abacus: Small Enough to Jail) de Steve James sur les émigrants de la Chine, de la « Personne du village » (Visages, Places) Angus Варды sur les banlieues françaises, « les Dernières personnes à Alep » (Last Men in Aleppo) Феруза Файяда à propos de la guerre en Syrie, et « Strong Island » (Strong Island) réalisé par Янса Ford sur le meurtre de noir et accompagné d’une procédure judiciaire.

L’american academy of motion picture arts a été créée à l’initiative du fondateur de la société de production Metro-Goldwyn-Mayer Louis Mayer en 1927. La première cérémonie de remise des prix de l’Académie a eu lieu en mai 1929, dans le hall de l’hôtel Hollywood Roosevelt à Los Angeles et n’a duré que 15 minutes. Avec le temps, la prime, devint plus tard connue sous le nom de « Oscar », est devenue l’une des plus prestigieuses récompenses dans le monde du cinéma.