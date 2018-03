L’image du film « Dovlatov »

© Filmpro.ru

SAINT-PÉTERSBOURG, le 1er mars. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. Кинодрама réalisateur Alexeï Guerman jr « Dovlatov » – médaillé de se terminer la semaine dernière festival du film de Berlin – sort jeudi dans la location de russie. « L’ours d’argent pour ses réalisations exceptionnelles dans le domaine de l’art cinématographique a reçu le directeur artistique de la peinture et de la costumière, l’épouse du réalisateur Elena Tranchées.

Voir aussi







L’attrait de la cuisine de bonne humeur: comme accepté « Dovlatov » au festival de Berlin



Film récompensé par le prix un jury indépendant, dans un délai de quatre jours sera présentée dans quelques dizaines de cinémas de Saint-Pétersbourg. Le verront et dans de nombreuses villes de la Russie. Devant le peintre avait une tâche de recréer l’atmosphère de Leningrad en 1971, quand les événements se déroulent кинодрамы.

« Aujourd’hui, à saint-Pétersbourg, malheureusement ou heureusement, tous les looks et stylistiquement et цветово, par conséquent, d’une manière ou d’une autre, en travaillant avec la nature, nous avons quelque chose de travaux de finition, quelque chose ont repeint pour l’image a été authentiquement ce temps, qui était à Leningrad dans les années 1970 », – a dit des Tranchées, en présentant une image de saint-pétersbourg le centre de presse TASS.

Pour elle, comme pour l’artiste du film historique, il est important de ne pas simplement obtenir un stylisation, mais d’ajouter à ses « jumeaux très histoires personnelles ». « Nous avons faites, y compris, et de ces choses qui ont été dans les cours, sur les sites pour enfants: balançoires, toboggans – tout cela est fait exprès. Travaillé avec l’architecture des petites formes différentes propriétés, ont étudié les archives. Costumes où étaient, дошивались et доделывались pour les artistes des scènes », – a raconté des Tranchées.

Selon elle, l’a beaucoup aidé à la reconstitution de cette époque, les habitants de l’ancienne génération. Répondant à la demande des créateurs d’images, ils ont apporté sur le studio des vêtements, des photos, des articles ménagers, et même des meubles, tout ce qui se rapporte à la période du début des années 1970.

Une histoire sur la technique, le talent de la génération

« Dovlatov » – un projet conjoint de la Russie, la Pologne et la Serbie. « C’est une histoire fausse, avec un peu de prose Dovlatov et ses déclarations. Elle n’est ni brillant, ni de creuser dans le linge sale. C’est une histoire sur les gens du temps, de la magnifique région de la culture 1970-1980, une partie de la gauche, et une partie est morte », a déclaré à propos de l’image de Herman.

Le film a été tourné dans le genre biographique de mélodrame, il raconte l’histoire de plusieurs de léningrad jours de la vie de l’écrivain. Dans le rôle de Dovlatov joué acteur serbe Milan Maric. Parmi les autres artistes – Elena Lyadova, Danila Kozlovsky, Anton Shahin, Arthur Бесчастный, Svetlana Khodchenkova. Devant un film de participation à de nombreux festivals internationaux, il sera affiché dans les pays de l’Europe, l’Amérique du Nord, ainsi qu’en Australie.