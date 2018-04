ASTANA, le 4 avril. /Corr. TASS Julia Нитченко/. Long-métrage de la « Nuit de Dieu » kazakh réalisateur Адильхана Ержанова sélectionné dans le programme principal de concours de l’anniversaire du 40e festival international du cinéma de, qui se tiendra dans la capitale de la Russie du 19 au 26 avril. Film facturé dans le studio « Казахфильм » commandé par le Ministère de la culture et des sports de la république.

Comme l’a raconté dans le service de presse des studios de cinéma, le personnage principal est conscient que, toujours peur de quelque chose. Il craignait qu’une divinité éternellement les regarde, leur société, que tous ses la génération précédente traversé comme ça. Les racines de ce qui se passe ont une origine mystique.

« Il me semble que les mythologiques de la pensée est maintenant très exactement exprime l’essence produisent des choses dans le monde. L’usage ne fonctionne plus. Folklorique de base – voici архетипическая la puissance du nouveau cinéma. Je suis heureux que le cinéma d’auteur prend en charge le ministère de la culture, ce qui est très raisonnable, en principe. Et je serai heureux de poursuivre la coopération dans le prochain projet », a déclaré le réalisateur du film Адильхан Ержанов, cité par le service de presse de la « Казахфильма ».

Dans la composition du jury du festival composé de: réalisé par Anna Melikyan (Russie), le producteur Paolo Del Брокко (Italie), l’acteur John Savage (états-UNIS), le réalisateur Qiao Liang (Chine).

En outre, le programme « l’Assistant » festival de Moscou aura lieu la première projection du film « le Service de son père », tourné avec la participation du studio « Казахфильм » kazakhe réalisateur Сериком Апрымовым. Cet art de la bande a reçu deux prix prix du film « le Choix du critique », créé par l’Association des critiques de cinéma du Kazakhstan – le prix du « Meilleur réalisateur » et « Meilleur acteur dans un second rôle » (attribué à l’acteur Ерболату Оспанкулову). La peinture a également été nominé pour le prix de l’académie Russe des arts cinématographiques « Nika ».