NEW-YORK, le 5 mars. /TASS/. Un film réalisé par Guillermo del Toro, « la Forme de l’eau » (The Shape of Water) a reçu le prix « Oscar » dans la catégorie « Meilleure musique ». A été annoncé au cours de la 90-ème cérémonie de remise de prix de l’American academy of motion picture arts, qui se tient lundi à Los Angeles (Californie).

La récompense est allée le compositeur français Alexandre Desplat, pour qui c’est déjà la neuvième nominé pour « Oscar » et la deuxième victoire. En 2015 Desplat a été récompensé pour le travail sur le film « Hôtel « Grand Budapest » (The Grand Budapest Hotel, 2014).

Cette candidature a également été en vedette des films « Fantôme fil » (Phantom Thread), « Star wars: les Derniers jedi (Star Wars: The Last Jedi), de Dunkerque (Dunkerque), « Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri).

Dans la catégorie « Meilleure chanson » la victoire est revenue à la composition Remember Me de dessin animé des studios Pixar, « le Mystère de Coco (Coco).

La cérémonie de remise des Oscars se déroule dans le théâtre d’hollywood « Dolby ». La diffusion en direct conduit diffuseur ABC.