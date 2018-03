L’image du film « la Glace »

© filmpro.ru

BEIJING, 1er mars. /Corr. TASS Daniel Smirnov/. Le film russe « la Glace » dont la première en Chine aura lieu le 30 mars, montrent à 25 mille écrans à travers le pays. À propos de ce jeudi à la conférence de presse organisée à l’ambassade de russie en république populaire de CHINE, a déclaré le producteur du film Fiodor Bondartchouk.

Voir aussi

Fyodor Bondarchuk en mars présentera en Chine à la première du film russe « la Glace »

Le film « Glace » est devenu le leader de la distribution en Russie

Les frais du film « la Glace » au box-office ont dépassé le milliard de roubles

« 25 mille écrans montrent un film dans un week-end. L’ampleur incroyable, a déclaré le producteur. – Nous espérons que nous réussirons. Même si ce sera liquidée seulement 50% des billets, nous avons déjà accomplissons la tâche ».

Bondartchouk a noté que, à son avis, la bande doit plaire chinois au spectateur. Le « film « de Glace » fonctionne sur certaines cordes. C’est un film direct émotionnel de la connexion, qui est très proche de la perception chinoise du spectateur », a déclaré le cinéaste, répondant à une question d’un journaliste TASS.

Comme l’a souligné le producteur, le public chinois voient spécial de montage de la version de l’oeuvre, qui est à 25 minutes de moins. « Cela n’est pas dû à des considérations d’une sorte de censure, et les considérations de темпоритма, qui de l’auditoire chinois quelques un d’autre », a souligné le Bondartchouk.

Première fédération sportive de drame « de Glace » est un jeune cinéaste Oleg Trophime a eu lieu le 14 février. Le film est devenu le leader de la distribution de films en ce jour, pour un gain d’environ 200 millions de roubles. La peinture est consacrée à l’histoire dramatique skater Nadi, qui, à cause d’erreurs partenaire est blessé et se retrouve à l’hôpital. À proximité de Nadia apparaît joueur de hockey Sacha, qui doit renvoyer l’ex-défenseur de la foi en vous-même et vous aider à réaliser un rêve.

Lundi, on apprend que les frais du film « la Glace » au box-office russe a dépassé le milliard de roubles.