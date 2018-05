Konstantin Khabensky

© Anton Новодережкин/TASS

CANNES (France), le 11 mai. /TASS/. Un long-métrage de Constantin Хабенского « Sobibor » a été présenté jeudi mondiale, le marché du film en vigueur sur les champs de 71 international du festival de Cannes. Sur la présentation du film, qui parle de l’évasion des prisonniers du camp de concentration nazi pendant la Seconde guerre mondiale, ont été invités des représentants de grandes sociétés internationales et film presse.

Selon les coordonnateurs киносеанса, son organisateur est devenu une société Allmedia. « Le film a suscité beaucoup d’intérêt dans le Cannet, dit – TASS, le représentant de la compagnie Larissa Leonov. – Il déjà acheté à côté des pays européens, avec d’autres en cours de négociation ».

Le droit à la démonstration

À son avis, « Sobibor » – l’une des plus importantes peintures sur le marché du film de Cannes. La france est l’un des premiers a acquis les droits de montrer le film. Sa française la première a eu lieu le 4 mai à la résidence du Conseil de l’Europe à Strasbourg.

Comme l’a souligné lors de la première, la mémoire des actes du chef de la révolte d’Alexandre Grottes et des centaines d’autres prisonniers du camp de Sobibor », qui, même dans des conditions inhumaines ont pu enregistrer une volonté de résistance, doit être maintenu. Pour des dizaines de milliers de juifs de la Pologne, la Hollande, la Slovaquie, la république Tchèque et la France à la révolte des « Собиборе » a été « le partage des eaux entre la vie et la mort ».

Sur страсбургской réunion, les participants ont exprimé l’espoir que les représentants des pays européens ont adopté une déclaration sur la reconnaissance de l’importance de l’exploit d’un officier soviétique Alexandre de Petchersk. Dans le cadre de l’événement a également indiqué que le Parlement européen et les autres institutions européennes doivent approuver le jour de l’insurrection, le 14 octobre, comme une paneuropéen de la date.

Sur le film

Le film « Sobibor » raconte la résistance des prisonniers dans le camp de concentration nazi, placé sur le territoire de la Pologne occupée.

Le camp des « Sobibor » a fonctionné à partir de mai 1942 à octobre 1943 – à ce moment-là ont été détruites, selon diverses estimations, de 150 mille jusqu’à 250 mille juifs de Pologne et d’autres pays européens. Le camp a cessé d’exister après l’insurrection, qui, en 1943, en tête soviétique lieutenant-Petchersk (son rôle Khabensky). La révolte Crypte a été l’un des plus massives par le nombre de participants pour la période de la Seconde guerre mondiale. Courir a réussi à près de 300 prisonniers.

En Russie, le film, devenu la première journée, Хабенского, sorti sur les écrans le 3 mai.