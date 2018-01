L’image du film « le Mouvement vers le haut »

MOSCOU, le 22 janvier. /TASS/. Sportif, le drame de « Mouvement vers le haut », sorti en location, le 28 décembre, et est devenu la trésorerie et de la peinture dans l’histoire de la distribution russe, a établi un nouveau record de frais pour le quatrième week-end, a rassemblé environ 345,1 millions de roubles et dépassant donc le résultat de film de science-fiction de James Cameron « Avatar », qui a rassemblé pour le quatrième week-end en 2010 336,8 millions de roubles. Ces données préliminaires conduit le lundi le plus grand portail sur l’actualité de l’industrie kinobusiness.com.

Selon le portail, le montant total des frais de « Mouvement vers le haut » est 2373,1 millions de roubles, ce qui surpasse également le résultat de « Avatar » après 25 jours de location d’ – frais de bande de Cameron est alors représenté 2323,1 millions de roubles. Note que tout le « Mouvement vers le haut » regardé de 9,35 millions de personnes.

Le drame de « Mouvement vers le haut » raconte l’histoire d’un match entre les équipes de l’union soviétique et les etats-UNIS en finale du tournoi de basket-ball du XXE jeux Olympiques d’été de 1972, qui a eu lieu à Munich. Dans le film réalisé par Anton Мегердичева vedette de Vladimir Machkov, André Смоляков, Sergei Garmash, Marat Basharov, Victoria Tolstoganova, Ivan Kolesnikov, Cyrille de Lièvres, de Zilvinas (James) Тратас et d’autres. Sur le rôle de l’entraîneur de l’équipe américaine de Hank Айбы invité John Сэвиджа, acteur américain, multiple nominé pour « Oscar ».