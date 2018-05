Le fils de Караченцова démenti l’information sur l’hospitalisation de son père avec le virus

MOSCOU, 23 mai. /TASS/. L’acteur Nicolas Караченцов est à la maison, le virus n’avait pas, TASS a rapporté mercredi que son fils André.

Plus tôt dans les MÉDIAS a des informations que l’acteur a été hospitalisé avec une maladie virale.

« Cette information ne correspond pas à la réalité. De plus, le pape hier sortait de l’hôpital, et il est maintenant à la maison de campagne, pas de virus il n’a pas », – a déclaré le fils de l’acteur.

Selon Andreï Караченцова, dans un hôpital de la capitale a eu lieu la consultation des médecins, qui a décidé de refuser de procéder à la chimiothérapie, l’acteur se limitera иммунотерапией.

Nicolas Караченцов le 18 mai, de retour d’Israël après un cours de radiothérapie de malignité des tumeurs et légère, a été hospitalisé à Moscou pour d’observation et de traitement de chimiothérapie. En six mois, l’acteur a passé six cycles de chimiothérapie dans l’une des cliniques de la capitale.

Agissant de l’activité Караченцова a été interrompue en 2005, quand il a eu un accident de voiture.