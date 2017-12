Le fondateur de MediaMarkt est décédé

Erich Kellerhals, le créateur de la chaîne d’électroménager MediaMarkt, est décédé lundi. Le milliardaire allemand avait 78 ans.

Erich Kellerhals et son épouse Helga ont lancé en 1963 un magasin de poêles à charbon, de radiateurs à bain d’huile et de vélos à Ingolstadt. D’autres commerces, de téléviseurs et de postes de radio, ont suivi. En 1979, le couple s’associe à deux partenaires pour fonder un magasin discount spécialisé en électronique à Munich, donnant naissance à MediaMarkt.

Les quatre associés perdent le contrôle de leur entreprise en 1988, après avoir cédé celle-ci à la chaîne de grands magasins Kaufhof. L’entreprise atterrit finalement dans le groupe Metro, qui englobe notamment les magasins d’électronique Saturn et les grandes surfaces spécialisées en commerce de gros Makro. Après la scission de 2017, le groupe Metro est renommé Ceconomy.

L’inimitié entre Erich Kellerhals et le dirigeant de Metro était connue, le premier considérant que le second gâchait le travail de toute une vie. Les querelles entre les deux hommes les avaient mené à plusieurs reprises devant les tribunaux. Un médiateur avait finalement été nommé pour qu’ils s’accordent, sans succès.