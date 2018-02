La Tête De La Tchétchénie Ramzan Kadyrov

© Michael Метцель/TASS

TASS, le 25 février. Régional de la fondation de la communauté (RUF) du nom de Ахмата la Syrie a livré à la Syrie de l’aide humanitaire pour 5 mille familles. Cela a été annoncé dimanche le chef de la République de Tchétchénie Ramzan Kadyrov.

« L’aide est, même dans les régions les plus reculées du pays. Les bureaux de la Fondation se trouve à Damas, Alep et Lattaquié. Cette semaine seulement de la nourriture, des couvertures, des vêtements, des chaussures et des médicaments ont reçu 5 milliers de familles », écrit – il sur sa page « Facebook ».

Le chef de la république tchèque a également déclaré que le fonds de tous les jours remet les syriens de plus de deux tonnes de pain.

Régional de la fondation a été créée en 2004 afin de fournir des soins de bienfaisance, et la création d’emplois pour la population de la république de Tchétchénie. Au cours de l’existence, il a maintes fois aidé non seulement чеченскому de la population et les gens dans d’autres régions de la Russie, mais aussi la lutte contre la famine en Somalie, ainsi que les victimes d’un conflit militaire syriens.