Les fans du club de football « Rostov »

© Valery Матыцин/TASS

ROSTOV-SUR-le-DON, le 9 avril. /TASS/. Le tribunal d’arbitrage de la région de Rostov, le 8 mai examinera une demande à but non lucratif organisme de bienfaisance « Fonds de soutien pour les jeux de sport dans la région de Rostov sur le recouvrement de plus de 155 millions de roubles avec le club de football « Rostov » pour l’exécution tardive du contrat. Sur cela dit dans les documents de la cour.

« La date et l’heure de l’audience du 8 mai, le montant de la réclamation – 155,5 millions de roubles », – a déclaré dans le dossier de l’affaire.

Comme l’a signalé TASS le service de presse de la cour, à la demande de plus de 155 millions de roubles-à-FC Rostov » a demandé au Fonds de soutien des sports pour l’exécution tardive du contrat. Une plainte a été déposée le 30 mars.

« Entre PAO « TNS-Energo Rostov-sur-le-Don » (le cédant) et un organisme sans but lucratif « Fonds de soutien pour les jeux de sport dans la région de Rostov (le cessionnaire) de contrats de cession (cession du droit d’exigences sur un certain nombre de traités). En vertu de cette PAO « TNS-Energo Rostov-sur-le-Don, a cédé les droits de l’exigence du Fonds de soutien des sports sur les contrats de prêt. Le fonds a produit, le paiement complet de PAO « TNS-Energo Rostov-sur-le-Don » sur les contrats de cession de créance, jusqu’à présent, le FC Rostov » n’a pas procédé à un remboursement du fonds de la dette selon les critères spécifiés dans les contrats de prêt. La dette s’est formée dans le montant de 155 millions de roubles, ils chargent par l’exécution tardive du contrat comme la personne qui a pris sur lui-même droit de créance », – a expliqué l’interlocuteur.

Auparavant, le fonds a déposé une plainte au tribunal de recouvrement avec le football club de « Rostov » plus de 300 millions de roubles. Le fonds « demande d’appliquer les conséquences de la nullité de la transaction par l’octroi de fonds à un club de plus de 258 millions de roubles dans la forme d’un remboursement reçu de la transaction, et de chercher avec le club de football au profit de la fondation 328,4 millions de roubles, dont 258 millions de dollars (l’enrichissement sans cause) et 69 avec un excès de millions de roubles, – l’intérêt pour l’utilisation d’autres espèces ».

Voir aussi

L’audience sur la demande de la fondation au FC Rostov » reportée au 9 avril

Le fonds de soutien pour les sports d’équipe a l’intention de prélever avec le FC Rostov », plus de 300 millions de roubles