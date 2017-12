Le fonds ДВФУ dirigera sur le développement de l’université jusqu’à 30 millions de roubles en 2018

L’extrême-orient de l’université fédérale sur l’île Russe

VLADIVOSTOK, le 29 décembre. /Corr. TASS julie rousseau/. La fondation de l’université fédérale d’extrême-orient (dotation en fonds ДВФУ) en 2018 dirigera sur le développement de l’université et de la recherche scientifique jusqu’à 30 millions de roubles, soit près du double de l’année précédente. Cela a été annoncé vendredi dans une interview avec le journaliste TASS recteur ДВФУ Nikita Anisimov.

« Nous avons envoyé des fonds de l’année dernière 1 million de roubles, cette année – 16,6 millions de roubles pour le développement de l’université, sur les études scientifiques, des projets éducatifs. L’année prochaine hâte d’envoyer jusqu’à 30 millions de roubles », – a déclaré Nikita Anisimov.

En 2017, les actifs de la dotation, le fonds a augmenté de 100 millions de roubles à 439 millions de roubles. Grâce à la scolarisation pour l’année, les fonds ont cibler des capitaux orientations Fondamentales et les moteurs de recherche » et les « projets Stratégiques ».

« Si les premières contributions de dotation ont été faites par les grandes жертвователями de russe pour les affaires, mais maintenant nous sommes en négociations notamment avec des sociétés étrangères. Par exemple, c’est la société pharmaceutique Merck Group, qui traite de la pièce jointe dans la dotation en fonds à la condition de la direction pour cent sur la recherche biomédicale dans l’intérêt de cette entreprise pharmaceutique », – a déclaré l’interlocuteur.

Aussi, selon lui, récemment, un accord a été conclu sur les intentions de contribution de la dotation de l’or par Kinross Gold, qui travaille notamment sur le Sommet et s’intéresse non seulement des spécialistes, mais aussi dans les technologies et la recherche en faveur du développement de l’industrie minière. Des discussions sont en cours sur la contribution à la dotation de « Россетями », « Алросой » et d’autres grands partenaires.

Anisimov a noté que la croissance des actifs de la dotation, le fonds est un indice important de la compétitivité internationale, qui vous permet de вузу déplacer vers le haut dans les classements mondiaux. Le fonds cible de capital garantit que le financement de la recherche de l’université et de la formation durables des équipes de recherche pour un client.

Le développement de l’université

La conception de la deuxième file d’attente ДВФУ est prévue pour commencer en 2018, a déclaré le recteur de Nikita Anisimov.

« Au début de décembre, Yuri Petrovich (полпред président de la fédération de RUSSIE DFO Iouri Troutnev – env. TASS) a tenu à ДВФУ une grande réunion sur le développement de l’île Russe, où le cas, notamment, et le deuxième tour de l’université. Vous savez, il y avait le mandat du président de la Russie en œuvre de la construction de la deuxième étape. J’espère qu’en 2018, nous allons procéder à la conception de la deuxième file d’attente ДВФУ. Sur le coût, bien sûr, ce n’est même pas comparable avec cette construction, mais aussi très cher. C’est l’une des tâches les plus importantes pour l’année 2018, parce que l’université est en attente pour le deuxième tour, et nous avons déjà cessé de satisfaire moderne de la demande et des besoins », a déclaré Anisimov.

Le concept de développement de l’île Russe a été adoptée par le gouvernement de la Russie en mai et sera mis en œuvre entre 2017 et 2027 en deux étapes. Dans une première phase, jusqu’en 2022, a prévu de fournir les conditions nécessaires pour attirer l’investissement privé: créer sur le territoire de l’île de développement, construire le nécessaire de la route et l’infrastructure municipale, prévoit la construction d’un parc technologique et le Centre de coopération internationale.

Dans un deuxième temps, 2023-2027 années, suppose la réalisation des projets d’investissement et la poursuite du développement de l’infrastructure de l’île. En particulier, nous prévoyons le développement de l’infrastructure ДВФУ, à savoir la construction de la deuxième file d’attente de l’université, comprenant de nouveaux bâtiments scolaires, le laboratoire, la fondamentale de la bibliothèque, de la faisabilité de l’внедренческий le parc, les enfants du technopark, ainsi que des instances de campus pour les étudiants de Chine, du Japon, de la Corée du Sud et d’autres pays de la région Asie-Pacifique.

Les projets ДВФУ

L’extrême-orient de l’université fédérale compte présenter un certain nombre de développements, le développement et la mise en œuvre dans la production de qui peut financer le Fonds de la haute technologie. En particulier, il s’agit de projets de robot avec une vision, au pistolet, à transformer le verre dans la source d’énergie, et de l’expérience dans le domaine des aliments fonctionnels, a déclaré le recteur de l’université.

Le fonds de développement de l’Extrême-Orient (ФРДВ) en collaboration avec « Rosnano » Fédération venture société envisage de créer un « fonds de développement de l’Extrême-orient et de l’introduction de la haute technologie », avec un capital total de 10 milliards de roubles, il doit apparaître en février 2018. On suppose que le Fonds va investir au capital et de fournir заемное financement дальневосточным les entreprises qui développent d’actualité et prospective technologie, de financer des projets liés au transfert de technologie en provenance de l’étranger, y compris dans le cadre de la substitution des importations, de l’extension et de la modernisation de la production technologique de la production.

« Nous avons un certain nombre d’initiatives, qui sont d’intérêt pour les fondateurs de ce fonds, ils sont accueillis avec intérêt de l’industrie et sont prêts à mettre en œuvre dans la production. L’un d’eux est un robot industriel avec la technique de la vision, qui avec l’aide de l’intelligence artificielle qui détermine la forme des pièces et les traite en fonction de la tâche. La seconde, c’est le matériel pour luminescent светоконцентратора. En bref, le prototype d’un matériau qui peut remplacer les panneaux solaires et appliqué sur n’importe quelle surface, c’est sur votre fenêtre peut être invisible batterie solaire », a déclaré Nikita Anisimov.

Aussi, selon lui, de l’université il ya un certain nombre de propositions de la fonction de nutrition. « C’est de l’obtention, de la fabrication qui utilisent la technologie de haut niveau. Le marché asiatique est énorme, il y a des tas de gens qui ont besoin de la qualité de la nutrition. J’espère que ces projets sera également soutenir la fondation », a déclaré l’interlocuteur.

De nouvelles compétences

En 2018 ДВФУ lance le Centre de compétences dans le domaine de la нейротехнологий, virtuelle et la réalité augmentée.

« En 2018, nous courons à l’université de centre de compétences dans le domaine de la нейротехнологий, virtuelle et la réalité augmentée en collaboration avec les russes, les partenaires étrangers. Ce sera pour nous une grande priorité internationale à l’ordre du ДВФУ afin d’intégrer dans la quatrième révolution industrielle en collaboration avec des universités des pays de la région Asie-Pacifique », a déclaré Anisimov.

Selon lui, maintenant l’université lance un projet conjoint automatique « Mazda Sollers » sur l’introduction des technologies numériques dans l’assemblage de production, et pendant les Jours de l’Extrême-Orient, qui ont eu lieu à Moscou du 8 au 16 décembre, les dirigeants de ДВФУ et de la société « Colmar » ont discuté de l’élaboration de produits de haute technologie pour la production de, lancé dans le Sud de la Iakoutie.

L’activité principale de l’entreprise « Colmar » est la maîtrise des stocks pierre-dépôts de charbon du Sud de la Iakoutie, efficace de la production et la transformation de la houille.

Anisimov a ajouté que l’économie numérique sera incontestablement une priorité pour l’université en 2018. « Nous avons maintenant une importance particulière est réservée mise à jour du portefeuille des programmes de master de l’université, des programmes de développement de l’économie numérique: la cybersécurité, нейротехнологиям, virtuelle et de réalité augmentée. Vraiment gagné le centre de l’activité de projet ДВФУ, où beaucoup de projets liés avec le réel de la production. J’espère que d’environ 400 places budgtaires dans un programme de maîtrise sera de toute façon lié au programme de l’économie numérique », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Les marchés de la zone APAC

Le congrès de l’Association des parcs d’Asie aura lieu à ДВФУ à l’automne 2018. La conférence sera une impulsion supplémentaire pour la sortie des résidants des parcs de la Russie sur les marchés asiatiques, a souligné le recteur de l’ДВФУ Nikita Anisimov.

« Récemment, nous avons reçu le droit de procéder, sur la base de l’université congrès de l’Association asiatique des technopôles. Il aura lieu sur notre campus en Russe de l’île à l’automne 2018. Ici sera en fait toute la couleur des affaires en asie, parce que les affaires de la nouvelle génération pousse principalement sur les технопарках. Ce sera un nouvel élan pour les résidents « Technoparc », les résidents des autres parcs de la Fédération de russie à la sortie sur les marchés de l’Asie », a déclaré Nikita Anisimov.

La fondation « Skolkovo » en mars 2017 a déposé une demande de droit de mener des activités de Vladivostok. Dans ДВФУ en collaboration avec la fondation « Skolkovo » pendant Oriental du forum économique en 2017, a été ouverte « Technopark ». En outre, la ville est située à proximité des pays d’Asie, ce qui facilite l’échange d’expériences et de connaissances et de sortie sur les marchés asiatiques.

La conférence de l’Association des parcs scientifiques de l’Asie (ASPA) en 2018 aura lieu le 22 fois. Le but de la manifestation – la coopération entre les organisations innovantes et les entreprises, entre les individus qui contribuent à usage industriel et le développement économique de leur pays. Une tâche importante de la conférence est d’échanger наработанным de l’expérience, des connaissances, des contacts et des projets.

Le but de l’organisation internationale de l’ASPA, fondée en 1997 au Japon, est le co-développement de l’industrie des technologies scientifiques, de l’industrie et de l’économie de la région asiatique. ASPA rassemble 519 technopôles, dont 18, de russie, de 36 pays du monde.

La coopération avec le Japon

Selon Anisimov, ДВФУ en 2018 prendra le navire de recherche de l’université de Tokai (Japon) « Босэй Maru », qui permettra de construire et de renforcer les liens universités des deux pays.

« Avec l’université de Tokai, nous avons développé un très amitiés. J’espère qu’on en 2018, peut-être concomitance avec à l’Est le forum économique, rentrons dans les eaux de la baie de l’Ajax de leur navire de recherche. Un accord à ce sujet avec Kiyoshi Ямадой, recteur de l’université de Tokai. Je pense que ce sera un bon événement positif, du point de vue de renforcer nos relations », a déclaré Nikita Anisimov.

Il a ajouté que, avant l’université, alors qu’il était Дальневосточным de l’université, a été le navire de recherche de l’université de Tokai.

L’université travaille en étroite collaboration avec l’université de Tokai: en particulier lors de l’Oriental du forum économique en 2017 a ouvert le judo-centre, où outre les deux universités participe la Fédération de judo du Japon. Dans les principaux objectifs du centre est de fixer sport de contact avec les principaux athlètes-единоборцами de la région Asie-Pacifique, tenue de compétitions internationales et master-classes, de vulgarisation de la morale et de l’éducation physique de la jeunesse.