Ari

MOSCOU, 8 avril. /TASS/. L’attaquant du club de football de la « Locomotive » de l’Ari s’attend à un an de rester dans l’équipe et n’est absolument pas envie de revenir dans le « Krasnodar ». Sur ce footballeur a déclaré aux journalistes.

Le brésilien est passé dans la « Locomotive » sur les droits de la location « Krasnodar » en février 2017. En été, le loyer de l’accord a été prolongé pour une autre saison.

« Ma priorité est de toutes les options pour rester dans la « Locomotive ». Un grand désir de revenir à la « Krasnodar » je n’ai pas. Même si ce n’est pas avec de la « Loco », je vais essayer de trouver une autre option, mais dans le « Krasnodar » je ne veux pas revenir. Maintenant, les négociations avec la « Locomotive » vont, mais je ne veux pas aller de l’avant », a déclaré Ari.

En avril, le brésilien doit obtenir la citoyenneté russe, après quoi il sera en mesure de jouer pour l’équipe nationale de la Russie. « Je me sens pas à cent pour cent, mais il est beaucoup de travaille pour revenir à la forme. Maintenant plus concentré sur le jeu de la « Locomotive ». Fais de la question de la citoyenneté, et puis, si l’entraîneur [équipe] appelle, j’irai, bien sûr – mais pour cela, il faut jouer plus que le bien », a déclaré un joueur de football.

Le brésilien a tenu des cheminots dans la somme de 19 matches dans les différents tournois et a marqué sept buts. Tout le footballeur joue à la Russie de sept ans à partir de 2010 à 2013, il a joué pour le « Spartacus », après quoi il est transféré à Krasnodar ».