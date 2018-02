Le footballeur Criscito a refusé de prolonger son contrat avec le fc zenit st petersburg

Domenico Criscito

© Viacheslav Evdokimov/Zénith

TASS, le 27 février. Le défenseur de « Zénith » de Domenico Criscito a refusé une prolongation de contrat avec saint – pétersbourg un club de football. Les mots Criscito conduit Calciomercato.

Le contrat de 31 ans, le défenseur de « Zénith » est calculé jusqu’au 30 juin 2018. Selon les règles de la fédération Internationale de football, le club peut négocier avec un débutant au plus tôt six mois avant l’expiration du contrat.

« Mon contrat expire en juin, a déclaré Criscito. – On m’a proposé de le prolonger, mais je refusais. J’ai voulu partir dans la dernière année, mais il est resté à cause de Mancini (entraîneur – env. TASS) ».

Auparavant, a indiqué que Criscito passe en italien « Genoa ».

« L’équipe nationale a toujours été mon objectif, a ajouté Criscito. – Si Mancini est devenu entraîneur de l’équipe nationale, ce sont mes chances d’entrer dans le serait plus. J’ai 3-4 phrases du championnat d’Italie, et j’ai presque dire ».

Dans cette saison, Criscito a le Zénith 29 matches, a marqué quatre buts et donné trois passes décisives. Le footballeur a passé dans le club en 2011 de la « Genoa », pour laquelle a joué depuis 2008, et en 2006-2007 et 2003-2004. Il est aussi préconisé de turin, la Juventus (2004-2006, 2007-2008). À l’actif, le joueur de 22 match pour l’équipe d’Italie.