Le footballeur de l’équipe nationale du Pérou Guerrero manquera la coupe du monde 2018 en raison de la disqualification

Paolo Guerrero

© EPA-EFE/GERMAN FALCON

TASS, le 14 mai. Le tribunal arbitral du sport (tas) à Lausanne a décidé d’augmenter la durée de la disqualification de l’attaquant de l’équipe du Pérou de football Paolo Guerrero jusqu’à 14 mois, laissant l’attaquant manquera la coupe du monde 2018 en Russie. Ce sujet communique le service de presse de la cour.

Le 3 novembre 2017, Guerrero a été suspendu par la fédération Internationale de football (FIFA) à 30 jours après, on apprend que le dopage-l’épreuve de footballeur, remis après le match du tournoi qualificatif de la coupe du monde avec l’équipe nationale de l’Argentine (0:0) 6 octobre, a donné un résultat positif à des substances interdites. Plus tard, les MÉDIAS ont rapporté que dans le corps du footballeur ont été trouvé des traces de cocaïne. En décembre, la FIFA a décidé de disqualifier le son d’un an, mais le joueur a déposé un appel qui a été en partie satisfaite, finalement délai de disqualification était de six mois.

Plus tard, l’agence Mondiale antidopage (WADA) a déposé un recours dans ce CAS. WADA a exigé de disqualifier le joueur dans le délai de un à deux ans. CAS partiellement a accueilli un appel de WADA et a augmenté la durée de la destitution de 34 ans, le footballeur jusqu’à 14 mois.

Guerrero a passé pour l’équipe nationale du Pérou 83 match, qui a marqué 32 buts, c’est le meilleur résultat dans l’histoire de l’équipe.

