TASS, le 26 mai. Le défenseur de football du Real madrid Sergio Ramos a déclaré que Kiev, où se tiendra la finale de la Ligue des champions, est trop loin et mal à l’aise endroit idéal pour de nombreux fans. Les mots de l’athlète conduit l’agence AP.

« Le real madrid samedi jouera avec l’anglais de Liverpool en finale de la Ligue des champions. La rencontre se déroulera au stade Olympique de Kiev, le début – 21:45 gmt.

« Arriver à certains pays, il est parfois assez difficile. Je suis sûr que beaucoup de fans préfèrent le jeu a eu lieu près des lieux où ils vivent. Dans ce cas, ils pourraient assister à un match. Ceci doit être pris en compte lors de l’organisation de ces finales », a déclaré Ramos.

Auparavant, environ un millier de supporters de Liverpool n’ont pas pu se rendre à Kiev, trois d’affrètement de vols ont été annulés, car à l’aéroport « Borispol » n’ont pas pu fixer le lieu d’atterrissage des avions.

Journal espagnol AS précédemment rapporté que plus de deux millions de fans « , le Real madrid a pris la décision de retourner les billets achetés sur le match décisif du tournoi en raison de la hausse des prix des logements et une logistique complexe des objets à Kiev.

