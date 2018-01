Salvatore Bocchetti

© TASS/Artem Коротаев, archives

DUBAÏ, ÉMIRATS arabes unis/ 13 janvier. /Corr. TASS Maxime Алланазаров/. Le défenseur italien de « Spartacus » Salvatore Bocchetti associe sa vie avec la Russie et a l’intention d’obtenir le passeport du citoyen de la fédération de RUSSIE. Comme dit TASS de 31 ans, joueur de football, il estime de moscou, le club de sa famille.

En janvier 2017, Bocchetti renouvelé le contrat de « Spartacus » jusqu’au 30 juin 2020.

« Je suis prêt à obtenir un passeport russe, mais n’est pas fait pour rien. La femme dit que vous m’son anniversaire. Ma femme est russe, mes enfants sont nés ici. Dans l’avenir, j’ai, bien sûr, et la découverte de sa vie avec la Russie », – a dit l’italien.

Le premier club de Bocchetti en Russie a commencé à kazan « Rubis », avec laquelle le défenseur a signé un contrat à l’été 2010. Dans « Spartacus » il a rejoint en janvier 2013. En mai 2014, l’italien a épousé россиянке Catherine Mme. En septembre 2014, le couple est né le fils de Mario, et en juillet 2016 – fille de Grace.

« Dans le CSKA n’irai point »

« Bien sûr, « Spartacus » pour moi n’est pas simplement le lieu de travail. C’est quelque chose que j’aime. « Spartacus » pour moi, c’est la famille, ici, j’ai passé la plus grande partie de sa carrière », a déclaré l’interlocuteur de l’ATTENTAT.

Il a assuré que le temps de sentir l’intégrité de la confrontation avec moscou, le CSKA et n’est pas prêt à aller dans l’armée du club, même si on lui offre une augmentation de salaire. « Cela revient à dire que tu as une femme, tu es dans le secret de son on avec une autre fille. J’ai imaginé un tel ne sais pas », a expliqué le joueur.

Selon l’italien, il aurait accepté de soutenir l’équipe sur фанатской la tribune, si l’occasion. « Certainement. Sur le podium on peut bien crier et jeter leurs émotions. Quand je ne joue pas, et regarde les matches à la télé, je le fais avec beaucoup d’émotion », a déclaré le footballeur.

Favori кричалкой fans de Bocchetti estime: « Tiens, un fan, je veux demander ». « Nos fans sont très cool de chanter cette chanson », a déclaré l’interlocuteur de TASS.

« Je pense que sur le travail de l’entraîneur »

Comme dit Bocchetti, avant la reconduction du contrat de « Spartacus » il a eu des propositions de l’Italie et d’autres pays, mais il voulait rester dans le club de moscou. « Je me sens bien ici, je ne veux rien changer. En ce moment, je voulais devenir le champion de la Russie avec mon équipe. Très heureux que j’ai fait le bon choix et nous avons pu remporter le trophée à nos supporters », explique – t-il.

Au cours de la saison, le défenseur central n’est pas le joueur de base de la composition (14 matches toutes compétitions confondues), mais assure que ce n’est pas l’expérience. « Je cherche toujours à cent pour cent de faire leur travail et le prends plus au sérieux. Sur l’entraînement et dans les jeux, je suis conscient de lui-même. Je ne suis pas le décide, qui mettre à la composition, et qui n’a pas, c’est le travail de l’entraîneur » – a rappelé.

Selon l’interlocuteur de TASS, il ne pense pas à terminer une carrière, mais déjà envisagé la possibilité de devenir entraîneur. « Je pense à ce sujet, mais jusqu’à présent aucune solution n’a pas accepté. Consulta – avec Massimo Каррерой (entraîneur-chef de « Spartacus » – env. TASS)? Jusqu’à ce que ce n’est pas le temps », dit – il.

Avant de déménager en Russie Bocchetti préconisait italiens « Ascoli piceno », « Virtus Lanciano », « Frosinone » et « Genoa ». Dans la composition de l’équipe d’Italie le défenseur a participé à cinq matchs en 2009-2010.